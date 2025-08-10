Как правильно закладывать компост в августе 2025 — советы дачникам

Человек, который складывает остатки пищи в компостную кучу на даче. Фото: Pinterest

Наличие компостной кучи на даче — это очень полезно для урожая как на огороде, так и в саду, но далеко не из всего можно ее создавать. Опытные дачники рассказали, что можно и категорически не стоит добавлять в компост в августе 2025 года, чтобы не испортить его и не навредить своему участку.

В августе идеально закладывать компост, ведь под конец лета на огороде есть все, из чего он обычно состоит. Но компост — это не просто куча мусора, это большая польза для урожая на огороде. Поэтому к закладыванию компоста надо подходить с умом.

Компостная куча на дачной территории. Фото: Pinterest

Как заложить компост в августе 2025 года, чтобы не испортить его

Что стоит добавлять в компост

В компостную кучу стоит складывать то, что быстро разлагается и не создает никаких проблем. Основой компоста является зеленая масса — это остатки овощей, листья и трава. Но, кроме этой массы, добавлять нужно еще и бумагу, опилки и сухие ветки.

Дело в том, что компостная яма любит состоять из разной растительности и остатков, поэтому надо создавать баланс внутри.

Процесс закладывания компоста на участке. Фото: Pinterest

Что нельзя добавлять в компост

Ни в коем случае не кладите в компостную кучу что-то жирное, больное и обработанное. Если вы добавите остатки мясных или молочных продуктов, на вашей куче появится неприятный запах и заведутся вредители. Если положите больные растения, то рискуете повысить риск развития инфекций.

К тому же, нельзя класть туда косточки рыбы или мяса, поскольку это будет обычным мусором. Если вы планируете это бросить в компост, то сначала соберите их, хорошо посушите и сделайте муку, а уже потом добавляйте в кучу.

Дело в том, что компост не может терпеть токсинов, ведь он является живой средой.

