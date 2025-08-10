Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Что можно и не стоит добавлять в компост в августе 2025 — советы

Что можно и не стоит добавлять в компост в августе 2025 — советы

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2025 02:45
Как правильно закладывать компост в августе 2025 — советы дачникам
Человек, который складывает остатки пищи в компостную кучу на даче. Фото: Pinterest

Наличие компостной кучи на даче — это очень полезно для урожая как на огороде, так и в саду, но далеко не из всего можно ее создавать. Опытные дачники рассказали, что можно и категорически не стоит добавлять в компост в августе 2025 года, чтобы не испортить его и не навредить своему участку.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

Реклама
Читайте также:

В августе идеально закладывать компост, ведь под конец лета на огороде есть все, из чего он обычно состоит. Но компост — это не просто куча мусора, это большая польза для урожая на огороде. Поэтому к закладыванию компоста надо подходить с умом.

Компост
Компостная куча на дачной территории. Фото: Pinterest

Как заложить компост в августе 2025 года, чтобы не испортить его

Что стоит добавлять в компост

В компостную кучу стоит складывать то, что быстро разлагается и не создает никаких проблем. Основой компоста является зеленая масса — это остатки овощей, листья и трава. Но, кроме этой массы, добавлять нужно еще и бумагу, опилки и сухие ветки.

Дело в том, что компостная яма любит состоять из разной растительности и остатков, поэтому надо создавать баланс внутри.

Компостная куча
Процесс закладывания компоста на участке. Фото: Pinterest

Что нельзя добавлять в компост

Ни в коем случае не кладите в компостную кучу что-то жирное, больное и обработанное. Если вы добавите остатки мясных или молочных продуктов, на вашей куче появится неприятный запах и заведутся вредители. Если положите больные растения, то рискуете повысить риск развития инфекций.

К тому же, нельзя класть туда косточки рыбы или мяса, поскольку это будет обычным мусором. Если вы планируете это бросить в компост, то сначала соберите их, хорошо посушите и сделайте муку, а уже потом добавляйте в кучу.

Дело в том, что компост не может терпеть токсинов, ведь он является живой средой.

Напомним, мы писали о том, чем стоит посыпать компостную кучу, чтобы она быстро созревала.

Ранее мы рассказывали о том, как можно создать компост из обычных опилок.

Также мы сообщали о том, как можно ускорить компостирование опавших листьев.

советы огород сад август запреты компост
Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации