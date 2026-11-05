Посадка плодовых деревьев осенью. Фото: fajnyogrod.pl

Ноябрь — прекрасное время, чтобы пополнить сад новыми сортами плодовых деревьев и ягодных кустарников. Если правильно выбрать культуры и не упустить благоприятную погоду, весной саженцы быстро начнут расти.

Новини.LIVE рассказывают, что и как правильно посадить в последний месяц осени.

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Какие плодовые деревья и кустарники можно посадить в ноябре 2026 года

Ноябрь подходит для посадки многих плодовых культур, но важно, чтобы земля не промерзла и не была перенасыщена влагой.

Среди растений, которые можно посадить поздней осенью, есть семь популярных культур:

Яблоня

Выбирайте морозостойкие сорта, приспособленные к вашему региону. Перед покупкой проверьте, нужен ли сорту опылитель. Дерево любит солнечные места, плодородную почву и защиту от сильного ветра.

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Груша

Может расти и плодоносить десятилетиями. Для небольших участков подойдут саженцы на слаборослых подвоях. Для многих сортов желательно предусмотреть другую грушу для перекрестного опыления. Лучше всего груша чувствует себя на солнце, где нет застоя воды.

Слива

В ноябре сажать сливу целесообразно преимущественно в регионах с мягкими зимами. В более холодных областях Украины безопаснее отложить посадку до весны. Слива любит хорошо освещенные участки, где солнце светит не менее шести часов в день. Важно избегать тяжелой, заболоченной почвы.

Вишня

Как и сливу, ее лучше высаживать ранней осенью или весной, если в вашей местности бывают суровые зимы. Для этого дерева выбирайте солнечное место, защищённое от холодного ветра. Не сажайте вишню в низинах, где весной скапливается морозный воздух.

Крыжовник

Этот выносливый ягодный кустарник хорошо переносит осеннюю посадку. Важно оставить достаточно места между кустами, чтобы ветви хорошо проветривались. Крыжовник растет на солнце, но способен плодоносить и в легкой полутени.

Черная смородина

Ноябрь подходит для посадки смородины с открытой корневой системой. Культура любит влажную, но не заболоченную почву. Лучший урожай дает на солнечных участках, хотя переносит и небольшое затенение.

Малина

Поздняя осень — подходящее время для посадки малины. Выбирайте солнечное место с рыхлой, плодородной почвой. Перед посадкой желательно установить столбики с проволокой, к которым впоследствии можно будет подвязывать побеги.

Как правильно посадить саженцы в ноябре

Чтобы деревья и кусты успешно пережили первую зиму, придерживайтесь нескольких рекомендаций:

Очистите участок от сорняков и разрыхлите уплотненную почву. Выкопайте яму примерно в два-три раза шире корневой системы, но не глубже ее. Осторожно расправьте корни и засыпьте землей. У привитых деревьев место прививки должно оставаться над поверхностью почвы. Хорошо полейте саженец, даже если на улице прохладно. Замульчируйте землю компостом, корой или сухими листьями слоем примерно 5–8 см, не прижимая материал к стволу. Не кладите свежий навоз или концентрированные удобрения непосредственно под корни. Это может повредить молодые растения. Молодые деревья также следует защитить от грызунов специальной защитной сеткой для стволов.

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