Посадка плодових дерев восени. Фото: fajnyogrod.pl

Листопад — чудовий час, щоб поповнити сад новими сортами плодових дерев та ягідних кущів. Якщо правильно вибрати культури та не проґавити сприятливу погоду, навесні саджанці швидко рушать у ріст.

Новини.LIVE розповідає, що та як правильно посадити в останній місяць осені.

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Які плодові дерева та кущі можна посадити у листопаді 2026

Листопад підходить для висаджування багатьох плодових культур, але важливо, щоб земля не промерзла й не була перенасичена вологою.

Серед рослин, які можна посадити пізньої осені, є сім популярних культур:

Яблуня

Вибирайте морозостійкі сорти, пристосовані до вашого регіону. Перед купівлею перевірте, чи потрібен сорту запилювач. Дерево любить сонячні місця, родючий ґрунт і захист від сильного вітру.

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Груша

Може рости й плодоносити десятиліттями. Для невеликих ділянок підійдуть саджанці на слаборослих підщепах. Для багатьох сортів бажано передбачити іншу грушу для перехресного запилення. Найкраще груша почувається на сонці, де немає застою води.

Слива

У листопаді садити сливу доцільно переважно в регіонах із м'якими зимами. У холодніших областях України безпечніше відкласти посадку до весни. Слива полюбляє добре освітлені ділянки, де сонце затримується щонайменше шість годин на день. Важливо уникати важкого, заболоченого ґрунту.

Вишня

Як і сливу, її краще висаджувати раніше восени або навесні, якщо у вашій місцевості бувають суворі зими. Для цього дерева вибирайте сонячне місце, захищене від холодного вітру. Не садіть вишню в низинах, де навесні накопичується морозне повітря.

Аґрус

Цей витривалий ягідний кущ добре переносить осінню посадку. Важливо залишити достатньо простору між кущами, щоб гілки добре провітрювалися. Аґрус росте на сонці, але здатний плодоносити й у легкій півтіні.

Чорна смородина

Листопад підходить для посадки смородини з відкритою кореневою системою. Культура любить вологий, але не заболочений ґрунт. Найкращий урожай дає на сонячних ділянках, хоча переносить і невелике затінення.

Малина

Пізня осінь — вдалий час для висаджування малини. Вибирайте сонячне місце з пухкою, родючою землею. Перед посадкою бажано встановити стовпчики з дротом, до яких згодом можна буде підв'язувати пагони.

Як правильно посадити саджанці у листопаді

Щоб дерева та кущі успішно пережили першу зиму, дотримуйтеся кількох рекомендацій:

Очистьте ділянку від бур'янів і розпушіть ущільнений ґрунт. Викопайте яму приблизно вдвічі-тричі ширшу за кореневу систему, але не глибшу за неї. Обережно розправте коріння та засипте землею. У щеплених дерев місце щеплення має залишатися над поверхнею ґрунту. Добре полийте саджанець, навіть якщо надворі прохолодно. Замульчуйте землю компостом, корою або сухим листям шаром приблизно 5–8 см, не притуляючи матеріал до стовбура. Не кладіть свіжий гній або концентровані добрива безпосередньо під коріння. Це може пошкодити молоді рослини. Молоді дерева також варто захистити від гризунів спеціальною захисною сіткою для стовбурів.

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