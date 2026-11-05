Сім дерев і кущів, які варто посадити у листопаді 2026
Листопад — чудовий час, щоб поповнити сад новими сортами плодових дерев та ягідних кущів. Якщо правильно вибрати культури та не проґавити сприятливу погоду, навесні саджанці швидко рушать у ріст.
Новини.LIVE розповідає, що та як правильно посадити в останній місяць осені.
Які плодові дерева та кущі можна посадити у листопаді 2026
Листопад підходить для висаджування багатьох плодових культур, але важливо, щоб земля не промерзла й не була перенасичена вологою.
Серед рослин, які можна посадити пізньої осені, є сім популярних культур:
- Яблуня
Вибирайте морозостійкі сорти, пристосовані до вашого регіону. Перед купівлею перевірте, чи потрібен сорту запилювач. Дерево любить сонячні місця, родючий ґрунт і захист від сильного вітру.
- Груша
Може рости й плодоносити десятиліттями. Для невеликих ділянок підійдуть саджанці на слаборослих підщепах. Для багатьох сортів бажано передбачити іншу грушу для перехресного запилення. Найкраще груша почувається на сонці, де немає застою води.
- Слива
У листопаді садити сливу доцільно переважно в регіонах із м'якими зимами. У холодніших областях України безпечніше відкласти посадку до весни. Слива полюбляє добре освітлені ділянки, де сонце затримується щонайменше шість годин на день. Важливо уникати важкого, заболоченого ґрунту.
- Вишня
Як і сливу, її краще висаджувати раніше восени або навесні, якщо у вашій місцевості бувають суворі зими. Для цього дерева вибирайте сонячне місце, захищене від холодного вітру. Не садіть вишню в низинах, де навесні накопичується морозне повітря.
- Аґрус
Цей витривалий ягідний кущ добре переносить осінню посадку. Важливо залишити достатньо простору між кущами, щоб гілки добре провітрювалися. Аґрус росте на сонці, але здатний плодоносити й у легкій півтіні.
- Чорна смородина
Листопад підходить для посадки смородини з відкритою кореневою системою. Культура любить вологий, але не заболочений ґрунт. Найкращий урожай дає на сонячних ділянках, хоча переносить і невелике затінення.
- Малина
Пізня осінь — вдалий час для висаджування малини. Вибирайте сонячне місце з пухкою, родючою землею. Перед посадкою бажано встановити стовпчики з дротом, до яких згодом можна буде підв'язувати пагони.
Як правильно посадити саджанці у листопаді
Щоб дерева та кущі успішно пережили першу зиму, дотримуйтеся кількох рекомендацій:
- Очистьте ділянку від бур'янів і розпушіть ущільнений ґрунт.
- Викопайте яму приблизно вдвічі-тричі ширшу за кореневу систему, але не глибшу за неї.
- Обережно розправте коріння та засипте землею. У щеплених дерев місце щеплення має залишатися над поверхнею ґрунту.
- Добре полийте саджанець, навіть якщо надворі прохолодно.
- Замульчуйте землю компостом, корою або сухим листям шаром приблизно 5–8 см, не притуляючи матеріал до стовбура.
- Не кладіть свіжий гній або концентровані добрива безпосередньо під коріння. Це може пошкодити молоді рослини.
- Молоді дерева також варто захистити від гризунів спеціальною захисною сіткою для стовбурів.
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