После сбора чеснока сделайте это с грядкой: почва станет плодородной и рыхлой

Уход за грядкой после сбора чеснока. Коллаж: Новини.LIVE

Максим Лозовой Редактор

После сбора чеснока многие огородники оставляют грядку пустой вплоть до осени. На самом деле истощенная почва нуждается в скорейшем восстановлении. Всего несколько простых действий помогут вернуть земле плодородие, улучшить ее структуру и накопить питательные вещества без дорогих удобрений.

Новини.LIVE рассказывает, что обязательно нужно сделать после сбора урожая чеснока, чтобы грядка снова стала рыхлой, здоровой и готовой к новым посадкам.

Начните с очистки и рыхления грядки

Нельзя оставлять землю без ухода на несколько месяцев. Ведь за это время она быстро теряет влагу, уплотняется, зарастает сорняками и постепенно истощается.

Начать работу лучше с очистки грядки. Уберите все мелкие корешки, сухую ботву и другие растительные остатки. Это важно, ведь они могут стать источником болезней или местом зимовки вредителей.

После очистки верхний слой почвы следует аккуратно разрыхлить примерно на 2-3 см. Это улучшит доступ кислорода к почве, поможет влаге более равномерно проникать внутрь и создаст благоприятные условия для развития полезных микроорганизмов.

Как быстро оживить истощённую почву

После сбора чеснока необходимо помочь почве восстановить естественную микрофлору. Для этого некоторые огородники используют простой питательный раствор.

Для приготовления понадобятся:

10 л теплой воды;

1 ст. л. сахара;

щепотка сухих дрожжей;

горсть перегноя.

Смесь хорошо перемешайте и оставьте на несколько часов в тёплом месте. После активации дрожжей раствором поливают грядку. Нужно примерно 500 мл на каждый квадратный метр.

Важно: дрожжи не являются удобрением. Они лишь временно активизируют почвенные микроорганизмы, поэтому наилучший эффект дают в сочетании с органикой, например перегноем или компостом.

Какое натуральное средство поможет "оживить" почву

Еще одним полезным натуральным средством для восстановления почвы является древесная зола. Она содержит калий, кальций, фосфор и другие важные микроэлементы. Достаточно равномерно рассыпать примерно 200-300 г золы на квадратный метр, после чего легко заделать её в верхний слой почвы. А в сухую погоду грядку желательно полить.

Правильно внесенная зола помогает:

улучшить структуру почвы;

обогатить почву питательными веществами;

снизить повышенную кислотность;

замедлить развитие некоторых грибковых болезней;

создать благоприятные условия для полезной почвенной микрофлоры.

Какие сидераты можно посеять для естественного восстановления почвы

Еще один эффективный способ улучшить состояние грядки после чеснока — посеять сидераты.

Лучше всего для этого подходят несколько культур:

Белая горчица

Она быстро всходит, хорошо разрыхляет почву мощной корневой системой, подавляет сорняки и помогает снизить риск развития некоторых грибковых болезней. Обычно ее скашивают через 30-40 дней после посева.

Фацелия

Прекрасно восстанавливает истощенную почву, улучшает ее структуру и привлекает насекомых-опылителей. Высевать фацелию можно даже в августе, и она будет расти до первых заморозков.

Люпин и другие бобовые

Люпин, горох или фасоль естественным образом накапливают азот в почве. Можно сеять в августе.

Рожь и овес

Эти культуры образуют густую зеленую массу, защищают землю от сорняков и постепенно способствуют накоплению гумуса. Сеять можно в конце лета или в начале осени, а скашивать нужно уже весной.

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