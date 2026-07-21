Как правильно собирать перец, чтобы он дольше хранился и дозрел дома

Сбор урожая перца на огороде. Коллаж: Новини.LIVE

Конец июля — время собирать сладкий и острый перец с грядок. Однако даже одна ошибка при сборе может испортить урожай этого овоща.

Новини.LIVE со ссылкой на Gardening Know How рассказывает, когда собирать перец, как не повредить растение и как хранить урожай.

Когда собирать перец, чтобы он был вкусным и дольше хранился

Сроки сбора зависят прежде всего от сорта перца. Большинство сладких сортов достигают технической зрелости примерно через 60-90 дней после высадки, тогда как острым сортам часто требуется значительно больше времени. При выращивании перца из семян к указанным производителем срокам нужно добавить еще несколько недель, которые растения провели в виде рассады.

Сладкий перец можно собирать уже тогда, когда он полностью вырос, но еще остается зеленым. Ведь на этой стадии плоды хорошо транспортируются и дольше хранятся. Если оставить их на кусте еще на некоторое время, они постепенно изменят цвет на желтый, оранжевый или красный и станут заметно слаще.

Острый перец имеет свои особенности. Некоторые сорта, например халапеньо, чаще всего собирают в темно-зеленом цвете. Другие сорта достигают максимальной зрелости только после полного окрашивания плодов в красный, оранжевый или темно-коричневый оттенок. При этом чем спелее плод, тем он будет острее.

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Ошибка при сборе, из-за которой перец быстрее портится

Самая распространенная ошибка — срывать перец руками, резко тянуя его вниз или в сторону. Так можно легко повредить плодоножку, сломать ветки или даже травмировать сам куст. Поврежденные плоды значительно быстрее теряют влагу и начинают портиться.

Лучше срезать перец острым секатором, ножницами или ножом, оставляя небольшую плодоножку. Такой способ помогает сохранить целостность плодов и самого растения, которое будет продолжать формировать новый урожай.

Как хранить перец, чтобы он дольше оставался свежим

После сбора урожая важно не только правильно его уложить, но и создать соответствующие условия.

Лучше всего перец хранится:

в холодильнике;

при температуре около +7°C;

при относительной влажности воздуха 85-90%.

В таких условиях свежий перец сохраняет свои качества примерно от одной до полутора недель.

Если урожай большой, плоды можно помыть, высушить, нарезать и заморозить. Так они прекрасно сохраняют вкус для приготовления супов, овощных блюд, рагу или фаршированного перца. Также перец часто сушат, маринуют или используют для приготовления домашних соусов.

Может ли перец дозреть после сбора

Да, но только если плоды уже достигли технической зрелости — полностью сформировались и набрали свой размер. В теплой комнате они постепенно приобретают характерный для сорта цвет. Однако вкус и сладость будут несколько менее выраженными, чем у плодов, созревших непосредственно на кусте. Поэтому, если позволяют погодные условия, часть урожая лучше оставить на растении еще на несколько дней.

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