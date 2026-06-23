Сделайте это с абрикосом летом, и получите большой урожай: секреты ухода

Уход за абрикосом для большого урожая. Коллаж: Новини.LIVE

Леонид Волков Редактор

Абрикос — нежная культура, требующая от садовода заботы и ухода. Особое внимание плодовому дереву следует уделять летом. Июль и август — идеальное время, чтобы помочь растению накопить ресурсы и укрепить иммунитет. Нужно знать всего несколько секретов.

Новини.LIVE делится советами садоводов, что именно стоит сделать с абрикосом летом 2026, чтобы дерево отблагодарило щедрым и сладким урожаем.

Простые секреты ухода за абрикосом летом

1. Летняя обрезка

После сбора плодов следует провести обрезку:

удалить сухие и поврежденные ветки;

проредить крону;

укоротить слишком длинные побеги.

Такая процедура имеет сразу несколько преимуществ:

улучшает проникновение солнечного света внутрь кроны;

обеспечивает лучшую циркуляцию воздуха;

снижает риск развития грибковых заболеваний;

стимулирует закладку новых плодовых почек.

2. Подкормка абрикоса после плодоношения

После плодоношения абрикоса необходимо восполнить запасы питательных веществ. В это время можно использовать фосфорные и калийные подкормки.

Они помогают:

укрепить корневую систему;

повысить устойчивость дерева к жаре и морозам;

формированию здоровых плодовых почек;

улучшить общее состояние абрикоса.

В качестве органической подкормки можно использовать древесную золу, содержащую калий и другие полезные микроэлементы.

3. Защита от вредителей и болезней

После сбора урожая абрикос становится более уязвимым к различным заболеваниям и нападениям вредителей. Пока дерево восстанавливается, важно провести профилактическую обработку.

Для сторонников экологического садоводства подойдут настои древесной золы, чеснока или хвои. Они помогают отпугивать вредителей и поддерживают иммунитет растения. Также можно использовать современные биопрепараты, которые действуют мягко и не накапливаются в почве.

4. Полив

В жаркие летние дни абрикос особенно нуждается во влаге. Но дерево не любит поверхностных и частых поливов. Поливайте реже, но обильно, чтобы вода проникала в почву примерно на метр вглубь. Саженцам достаточно 20-30 л воды за один полив, а взрослым — от 50 до 100 л.

После полива полезно замульчировать приствольный круг скошенной травой, перегноем или компостом.

Такая простая процедура:

сохранит влагу;

защитит корни от перегрева;

улучшит структуру почвы.

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