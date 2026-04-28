Что сделать в саду до 1 мая, чтобы иметь щедрый урожай: семь важных работ

Мужчина ухаживает за деревьями в саду. Фото: freepik.com

Конец апреля — идеальное время для качественного ухода за плодовыми деревьями и ягодными кустами, ведь именно в этот период формируется будущий урожай. Есть несколько обязательных работ, которые следует завершить до 1 мая, чтобы сад был здоровым и щедрым.

Новини.LIVE рассказывает, что сделать в саду до 1 мая, чтобы растения отблагодарили вас щедрым и сладким урожаем.

Семь важных работ в саду для щедрого урожая

1. Осмотр и защита от повреждений

Если не сделали это раньше, это последний срок, когда можно проверить кору деревьев на трещины, морозобоины или следы вредителей. При необходимости обработайте поврежденные участки садовым варом.

2. Обрезка деревьев

Пока деревья не вступили в активную фазу роста можно провести санитарную обрезку: удалили сухие, поврежденные или загущенные ветви. Обрезка улучшает освещение кроны, стимулирует рост и уменьшает риск болезней.

3. Обработка от вредителей и болезней

До начала активного цветения важно провести профилактическое опрыскивание как деревьев, так и кустов. Это поможет уничтожить зимующие личинки и грибковые инфекции.

4. Полив

Если весна сухая, важно хорошо увлажнить почву. Особенно это касается молодых саженцев, которые еще не имеют глубокой корневой системы.

5. Рыхление почвы

После зимы земля уплотняется, и корням не хватает воздуха. Легкое рыхление улучшает доступ кислорода и влаги. Это лучше делать после полива.

6. Подкормка

В конце апреля важно подкормить плодовые культуры азотом, чтобы помочь им лучше расти и наращивать зеленую массу. Лучше всего вносить перегной, компост или азотные удобрения. Уже в мае вносят калийные-фосфорные удобрения для формирования плодов.

7. Мульчирование

Слой мульчи поможет сохранить влагу, уменьшит рост сорняков и стабилизирует температуру почвы. Лучшие варианты для сада:

перегной или компост — и мульча, и подкормка одновременно, подходит для всех плодовых и ягодных культур;

— и мульча, и подкормка одновременно, подходит для всех плодовых и ягодных культур; скошенная подсушенная трава — хорошо подходит для малины, смородины и молодых деревьев, держит влагу, но класть тонким слоем;

— хорошо подходит для малины, смородины и молодых деревьев, держит влагу, но класть тонким слоем; солома или сено — идеально для клубники, малины и смородины, долго не перегнивают, защищают растения от перегрева;

— идеально для клубники, малины и смородины, долго не перегнивают, защищают растения от перегрева; опилки (лучше перепревшие) — подходит для плодовых деревьев, используйте для яблонь, груш, хвойных растений и голубики (особенно хорошо);

— подходит для плодовых деревьев, используйте для яблонь, груш, хвойных растений и голубики (особенно хорошо); кора или щепа — подходит для всех плодовых деревьев, кустов и голубики, долго служит.

