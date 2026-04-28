Що зробити в саду до 1 травня, щоб мати щедрий врожай: сім важливих робіт

Чоловік доглядає за деревами у саду. Фото: freepik.com

Кінець квітня — ідеальний час для якісного догляду за плодовими деревами та ягідними кущами, адже саме у цей період формується майбутній урожай. Є кілька обов'язкових робіт, які варто завершити до 1 травня, щоб сад був здоровим і щедрим.

що зробити в саду до 1 травня, щоб рослини віддячили вам щедрим та солодким врожаєм.

Сім важливих робіт в саду для щедрого врожаю

1. Огляд і захист від пошкоджень

Якщо не зробили це раніше, це останній термін, коли можна перевірити кору дерев на тріщини, морозобоїни чи сліди шкідників. За потреби обробіть пошкоджені ділянки садовим варом.

2. Обрізка дерев

Поки дерева не вступили в активну фазу росту можна провести санітарну обрізку: видалили сухі, пошкоджені або загущені гілки. Обрізка покращує освітлення крони, стимулює ріст і зменшує ризик хвороб.

3. Обробка від шкідників і хвороб

До початку активного цвітіння важливо провести профілактичне обприскування як дерев, так і кущів. Це допоможе знищити зимуючі личинки та грибкові інфекції.

4. Полив

Якщо весна суха, важливо добре зволожити ґрунт. Особливо це стосується молодих саджанців, які ще не мають глибокої кореневої системи.

5. Розпушування ґрунту

Після зими земля ущільнюється, і корінням не вистачає повітря. Легке розпушування покращує доступ кисню та вологи. Це краще робити після поливу.

6. Підживлення

В кінці квітня важливо підживити плодові культури азотом, щоб допомогти їм краще рости та нарощувати зелену масу. Найкраще вносити перегній, компост або азотні добрива. Вже у травні вносять калійні-фосфорні добрива для формування плодів.

7. Мульчування

Шар мульчі допоможе зберегти вологу, зменшить ріст бур'янів і стабілізує температуру ґрунту. Найкращі варіанти для саду:

перегній або компост — і мульча, і підживлення одночасно, підходить для всіх плодових і ягідних культур;

— і мульча, і підживлення одночасно, підходить для всіх плодових і ягідних культур; скошена підсушена трава — добре підходить для малини, смородини та молодих дерев, тримає вологу, але класти тонким шаром;

— добре підходить для малини, смородини та молодих дерев, тримає вологу, але класти тонким шаром; солома або сіно — ідеально для полуниці, малини та смородини, довго не перегнивають, захищають рослини від перегріву;

— ідеально для полуниці, малини та смородини, довго не перегнивають, захищають рослини від перегріву; тирса (краще перепріла) — підходить для плодових дерев, використовуйте для яблунь, груш, хвойних рослин та лохини (особливо добре);

— підходить для плодових дерев, використовуйте для яблунь, груш, хвойних рослин та лохини (особливо добре); кора або тріска — підходить для всіх плодових дерев, кущів та лохини, довго служить.

