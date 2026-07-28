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Главная Дом и огород Самые сладкие сорта абрикоса, которые не боятся заморозков: что посадить осенью 2026

Самые сладкие сорта абрикоса, которые не боятся заморозков: что посадить осенью 2026

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2026 06:52
Какие сорта абрикоса не боятся заморозков и очень сладкие: посадите осенью 2026
Посадка абрикосового дерева осенью. Коллаж: Новини.LIVE

Абрикосы — довольно прихотливые плодовые деревья, которые любят тепло и много света. Но сегодня существуют гибриды и сорта абрикосов, которые не боятся заморозков и щедро плодоносят.

Новини.LIVE со ссылкой на "СонцеСад" рассказывает, какие проверенные морозостойкие сорта абрикоса стоит посадить уже осенью 2026 года, чтобы обеспечить себя крупными, сладкими и сочными плодами в будущем.

Какие сорта абрикоса стоит посадить осенью 2026 года

Хар Гранд

Канадский сорт Хар Гранд уже давно заслужил репутацию одного из самых надежных для регионов с нестабильной весной. Он созревает в конце июля или в августе, когда большинство ранних абрикосов уже завершают сезон.

Основные преимущества сорта:

  • хорошо переносит морозы до -30 °C;
  • позднее цветение помогает избежать повреждения цветков весенними заморозками;
  • обладает высокой устойчивостью к монилиозу и клястероспориозу;
  • вступает в плодоношение уже на третий или четвертый год;
  • формирует крупные плоды массой от 50 до 120 г;
  • мякоть сочная, нежная и очень сладкая с легким медовым привкусом;
  • подходит для употребления в свежем виде, замораживания, сушки и консервирования.
Фарбели

Это позднеспелый сорт. Когда большинство абрикосов уже завершило плодоношение, Фарбели только начинает радовать сладкими плодами.

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Особенности сорта:

  • хорошо переносит зимние морозы и весенние заморозки;
  • плоды созревают в августе, иногда даже в начале сентября;
  • сорт устойчив к монилиозу, клястероспориозу и бактериальному ожогу;
  • средняя масса абрикосов составляет 70-90 г, отдельные плоды могут весить до 140 г;
  • мякоть плотная, сочная, сладкая с лёгкой освежающей кислинкой;
  • плоды не осыпаются после созревания;
  • хорошо переносят транспортировку.
Манитоба

Манитоба также родом из Канады и хорошо адаптируется к различным климатическим условиям. Этот сорт особенно ценят за простоту в уходе.

Преимущества Манитобы:

  • высокая зимостойкость;
  • хорошо переносит весенние перепады температур;
  • неприхотлив в выращивании;
  • созревает в конце июля;
  • формирует крупные красивые плоды;
  • вкус сладкий и сбалансированный с легкой кислинкой;
  • подходит для употребления в свежем виде, приготовления варенья, джемов и компотов.
Шарафуга красная

Шарафуга красная создана для любителей экзотики. Это современный гибрид абрикоса, сливы и персика, который удивляет не только внешним видом, но и вкусом.

Чем интересна Шарафуга:

  • хорошо адаптируется к различным условиям выращивания;
  • демонстрирует хорошую устойчивость к неблагоприятной погоде;
  • созревает в конце лета;
  • имеет красивые плоды насыщенного красного цвета;
  • сочная ароматная мякоть сочетает в себе нотки абрикоса, сливы и персика.
Априсали

В последние годы всё больше садоводов в Украине обращают внимание на Априсали — перспективный гибрид абрикоса и аличи.

Основные преимущества:

  • хорошо переносит зимние морозы;
  • менее чувствителен к весенним заморозкам;
  • созревает в конце лета;
  • плоды среднего и крупного размера;
  • мякоть сочная, нежная и очень ароматная;
  • сладкий вкус дополняется легкой кислинкой;
  • подходит для варенья, компотов, выпечки и употребления в свежем виде.

Как сажать абрикос осенью: инструкция и правила

Осенняя посадка считается одной из лучших для большинства морозостойких сортов, ведь дерево успевает хорошо укорениться к началу активного весеннего роста.

Соблюдайте несколько простых правил:

  • выбирайте здоровые саженцы с хорошо развитой корневой системой;
  • высаживайте дерево на солнечном, защищенном от холодных ветров участке;
  • избегайте низин, где весной застаивается холодная вода;
  • посадочную яму подготовьте заранее, добавив перегной, компост и немного древесной золы;
  • корневую шейку оставляйте на уровне поверхности почвы;
  • после посадки обильно полейте саженец и замульчируйте приствольный круг;
  • в регионах с суровыми зимами молодые деревья желательно дополнительно защитить от морозов агроволокном.

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Максим Лозовой - Редактор
Автор:
Максим Лозовой
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