Какие сорта абрикоса не боятся заморозков и очень сладкие: посадите осенью 2026

Посадка абрикосового дерева осенью. Коллаж: Новини.LIVE

Абрикосы — довольно прихотливые плодовые деревья, которые любят тепло и много света. Но сегодня существуют гибриды и сорта абрикосов, которые не боятся заморозков и щедро плодоносят.

Новини.LIVE со ссылкой на "СонцеСад" рассказывает, какие проверенные морозостойкие сорта абрикоса стоит посадить уже осенью 2026 года, чтобы обеспечить себя крупными, сладкими и сочными плодами в будущем.

Какие сорта абрикоса стоит посадить осенью 2026 года

Хар Гранд

Канадский сорт Хар Гранд уже давно заслужил репутацию одного из самых надежных для регионов с нестабильной весной. Он созревает в конце июля или в августе, когда большинство ранних абрикосов уже завершают сезон.

Основные преимущества сорта:

хорошо переносит морозы до -30 °C;

позднее цветение помогает избежать повреждения цветков весенними заморозками;

обладает высокой устойчивостью к монилиозу и клястероспориозу;

вступает в плодоношение уже на третий или четвертый год;

формирует крупные плоды массой от 50 до 120 г;

мякоть сочная, нежная и очень сладкая с легким медовым привкусом;

подходит для употребления в свежем виде, замораживания, сушки и консервирования.

Фарбели

Это позднеспелый сорт. Когда большинство абрикосов уже завершило плодоношение, Фарбели только начинает радовать сладкими плодами.

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Особенности сорта:

хорошо переносит зимние морозы и весенние заморозки;

плоды созревают в августе, иногда даже в начале сентября;

сорт устойчив к монилиозу, клястероспориозу и бактериальному ожогу;

средняя масса абрикосов составляет 70-90 г, отдельные плоды могут весить до 140 г;

мякоть плотная, сочная, сладкая с лёгкой освежающей кислинкой;

плоды не осыпаются после созревания;

хорошо переносят транспортировку.

Манитоба

Манитоба также родом из Канады и хорошо адаптируется к различным климатическим условиям. Этот сорт особенно ценят за простоту в уходе.

Преимущества Манитобы:

высокая зимостойкость;

хорошо переносит весенние перепады температур;

неприхотлив в выращивании;

созревает в конце июля;

формирует крупные красивые плоды;

вкус сладкий и сбалансированный с легкой кислинкой;

подходит для употребления в свежем виде, приготовления варенья, джемов и компотов.

Шарафуга красная

Шарафуга красная создана для любителей экзотики. Это современный гибрид абрикоса, сливы и персика, который удивляет не только внешним видом, но и вкусом.

Чем интересна Шарафуга:

хорошо адаптируется к различным условиям выращивания;

демонстрирует хорошую устойчивость к неблагоприятной погоде;

созревает в конце лета;

имеет красивые плоды насыщенного красного цвета;

сочная ароматная мякоть сочетает в себе нотки абрикоса, сливы и персика.

Априсали

В последние годы всё больше садоводов в Украине обращают внимание на Априсали — перспективный гибрид абрикоса и аличи.

Основные преимущества:

хорошо переносит зимние морозы;

менее чувствителен к весенним заморозкам;

созревает в конце лета;

плоды среднего и крупного размера;

мякоть сочная, нежная и очень ароматная;

сладкий вкус дополняется легкой кислинкой;

подходит для варенья, компотов, выпечки и употребления в свежем виде.

Как сажать абрикос осенью: инструкция и правила

Осенняя посадка считается одной из лучших для большинства морозостойких сортов, ведь дерево успевает хорошо укорениться к началу активного весеннего роста.

Соблюдайте несколько простых правил:

выбирайте здоровые саженцы с хорошо развитой корневой системой;

высаживайте дерево на солнечном, защищенном от холодных ветров участке;

избегайте низин, где весной застаивается холодная вода;

посадочную яму подготовьте заранее, добавив перегной, компост и немного древесной золы;

корневую шейку оставляйте на уровне поверхности почвы;

после посадки обильно полейте саженец и замульчируйте приствольный круг;

в регионах с суровыми зимами молодые деревья желательно дополнительно защитить от морозов агроволокном.

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