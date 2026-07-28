Які сорти абрикоса не бояться заморозків та дуже солодкі: посадіть восени 2026

Посадка абрикосового дерева восени. Колаж: Новини.LIVE

Абрикоси — доволі вибагливі плодові дерева, які люблять тепло та багато світла. Але сьогодні існують гібриди та сорти абрикос, які не бояться заморозків та щедро плодоносять.

Новини.LIVE з посиланням на "СонцеСад" розповідає, які перевірені морозостійкі сорти абрикос варто посадити вже восени 2026 року, щоб забезпечити себе великими, солодкими та соковитими плодами в майбутньому.

Які сорти абрикоса варто посадити восени 2026 року

Хар Гранд

Канадський сорт Хар Гранд уже давно заслужив репутацію одного з найнадійніших для регіонів із нестабільною весною. Він дозріває наприкінці липня або в серпні, коли більшість ранніх абрикосів уже завершують сезон.

Основні переваги сорту:

добре переносить морози до -30°C;

пізніше цвітіння допомагає уникнути пошкодження квіток весняними заморозками;

має високу стійкість до моніліозу та клястероспоріозу;

вступає у плодоношення вже на третій або четвертий рік;

формує великі плоди масою від 50 до 120 г;

м'якоть соковита, ніжна та дуже солодка з легким медовим присмаком;

підходить для споживання свіжим, заморожування, сушіння й консервації.

Фарбелі

Це пізньостиглий сорт. Коли більшість абрикосів вже завершили плодоношення, фарбелі тільки починає радувати солодкими плодами.

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Особливості сорту:

добре переносить зимові морози та весняні приморозки;

плоди достигають у серпні, іноді навіть на початку вересня;

сорт стійкий до моніліозу, клястероспоріозу та бактеріального опіку;

середня маса абрикосів становить 70-90 г, окремі плоди можуть важити до 140 г;

м'якоть щільна, соковита, солодка з легкою освіжаючою кислинкою;

плоди не обсипаються після дозрівання;

добре переносять транспортування.

Манітоба

Манітоба також походить із Канади й добре адаптується до різних кліматичних умов. Цей сорт особливо цінують за легкість у догляді.

Переваги Манітоби:

висока зимостійкість;

добре переносить весняні перепади температур;

невибагливий у вирощуванні;

достигає наприкінці липня;

формує великі красиві плоди;

смак солодкий і збалансований із легкою кислинкою;

підходить для свіжого споживання, варення, джемів і компотів.

Шарафуга червона

Шарафуга червона створена для любителів екзотики. Це сучасний гібрид абрикоса, сливи та персика, який дивує не лише зовнішнім виглядом, а й смаком.

Чим цікава Шарафуга:

добре адаптується до різних умов вирощування;

демонструє хорошу стійкість до несприятливої погоди;

дозріває наприкінці літа;

має красиві плоди насиченого червоного кольору;

соковита ароматна м'якоть поєднує нотки абрикоса, сливи та персика.

Апрісалі

Останніми роками дедалі більше садівників в Україні звертають увагу на Апрісалі — перспективний гібрид абрикоса й аличі.

Головні переваги:

добре переносить зимові морози;

менш чутливий до весняних заморозків;

дозріває наприкінці літа;

плоди середнього та великого розміру;

м'якоть соковита, ніжна й дуже ароматна;

солодкий смак доповнюється легкою кислинкою;

підходить для варення, компотів, випічки та свіжого споживання.

Як садити абрикос восени: інструкція та правила

Осіння посадка вважається однією з найкращих для більшості морозостійких сортів, адже дерево встигає добре вкоренитися до початку активного весняного росту.

Дотримуйтеся кількох простих правил:

обирайте здорові саджанці із добре розвиненою кореневою системою;

висаджуйте дерево на сонячній, захищеній від холодних вітрів ділянці;

уникайте низин, де навесні застоюється холодна вода;

посадкову яму підготуйте заздалегідь, додавши перегній, компост і трохи деревного попелу;

кореневу шийку залишайте на рівні поверхні ґрунту;

після посадки рясно полийте саджанець і замульчуйте пристовбурне коло;

у регіонах із суворими зимами молоді дерева бажано додатково захистити від морозів агроволокном.

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