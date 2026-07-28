Які сорти абрикоса не бояться заморозків та дуже солодкі: посадіть восени 2026

Найсолодші сорти абрикоса, які не бояться заморозків: що посадити восени 2026
Абрикоси — доволі вибагливі плодові дерева, які люблять тепло та багато світла. Але сьогодні існують гібриди та сорти абрикос, які не бояться заморозків та щедро плодоносять.
Новини.LIVE з посиланням на "СонцеСад" розповідає, які перевірені морозостійкі сорти абрикос варто посадити вже восени 2026 року, щоб забезпечити себе великими, солодкими та соковитими плодами в майбутньому.
Які сорти абрикоса варто посадити восени 2026 року
Хар Гранд
Канадський сорт Хар Гранд уже давно заслужив репутацію одного з найнадійніших для регіонів із нестабільною весною. Він дозріває наприкінці липня або в серпні, коли більшість ранніх абрикосів уже завершують сезон.
Основні переваги сорту:
- добре переносить морози до -30°C;
- пізніше цвітіння допомагає уникнути пошкодження квіток весняними заморозками;
- має високу стійкість до моніліозу та клястероспоріозу;
- вступає у плодоношення вже на третій або четвертий рік;
- формує великі плоди масою від 50 до 120 г;
- м'якоть соковита, ніжна та дуже солодка з легким медовим присмаком;
- підходить для споживання свіжим, заморожування, сушіння й консервації.
Фарбелі
Це пізньостиглий сорт. Коли більшість абрикосів вже завершили плодоношення, фарбелі тільки починає радувати солодкими плодами.
Особливості сорту:
- добре переносить зимові морози та весняні приморозки;
- плоди достигають у серпні, іноді навіть на початку вересня;
- сорт стійкий до моніліозу, клястероспоріозу та бактеріального опіку;
- середня маса абрикосів становить 70-90 г, окремі плоди можуть важити до 140 г;
- м'якоть щільна, соковита, солодка з легкою освіжаючою кислинкою;
- плоди не обсипаються після дозрівання;
- добре переносять транспортування.
Манітоба
Манітоба також походить із Канади й добре адаптується до різних кліматичних умов. Цей сорт особливо цінують за легкість у догляді.
Переваги Манітоби:
- висока зимостійкість;
- добре переносить весняні перепади температур;
- невибагливий у вирощуванні;
- достигає наприкінці липня;
- формує великі красиві плоди;
- смак солодкий і збалансований із легкою кислинкою;
- підходить для свіжого споживання, варення, джемів і компотів.
Шарафуга червона
Шарафуга червона створена для любителів екзотики. Це сучасний гібрид абрикоса, сливи та персика, який дивує не лише зовнішнім виглядом, а й смаком.
Чим цікава Шарафуга:
- добре адаптується до різних умов вирощування;
- демонструє хорошу стійкість до несприятливої погоди;
- дозріває наприкінці літа;
- має красиві плоди насиченого червоного кольору;
- соковита ароматна м'якоть поєднує нотки абрикоса, сливи та персика.
Апрісалі
Останніми роками дедалі більше садівників в Україні звертають увагу на Апрісалі — перспективний гібрид абрикоса й аличі.
Головні переваги:
- добре переносить зимові морози;
- менш чутливий до весняних заморозків;
- дозріває наприкінці літа;
- плоди середнього та великого розміру;
- м'якоть соковита, ніжна й дуже ароматна;
- солодкий смак доповнюється легкою кислинкою;
- підходить для варення, компотів, випічки та свіжого споживання.
Як садити абрикос восени: інструкція та правила
Осіння посадка вважається однією з найкращих для більшості морозостійких сортів, адже дерево встигає добре вкоренитися до початку активного весняного росту.
Дотримуйтеся кількох простих правил:
- обирайте здорові саджанці із добре розвиненою кореневою системою;
- висаджуйте дерево на сонячній, захищеній від холодних вітрів ділянці;
- уникайте низин, де навесні застоюється холодна вода;
- посадкову яму підготуйте заздалегідь, додавши перегній, компост і трохи деревного попелу;
- кореневу шийку залишайте на рівні поверхні ґрунту;
- після посадки рясно полийте саджанець і замульчуйте пристовбурне коло;
- у регіонах із суворими зимами молоді дерева бажано додатково захистити від морозів агроволокном.
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