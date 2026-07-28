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Головна Дім та город Найсолодші сорти абрикоса, які не бояться заморозків: що посадити восени 2026

Найсолодші сорти абрикоса, які не бояться заморозків: що посадити восени 2026

Ua ru
Дата публікації: 28 липня 2026 06:52
Які сорти абрикоса не бояться заморозків та дуже солодкі: посадіть восени 2026
Посадка абрикосового дерева восени. Колаж: Новини.LIVE

Абрикоси — доволі вибагливі плодові дерева, які люблять тепло та багато світла. Але сьогодні існують гібриди та сорти абрикос, які не бояться заморозків та щедро плодоносять. 

Новини.LIVE з посиланням на "СонцеСад" розповідає, які перевірені морозостійкі сорти абрикос варто посадити вже восени 2026 року, щоб забезпечити себе великими, солодкими та соковитими плодами в майбутньому.

Які сорти абрикоса варто посадити восени 2026 року

Хар Гранд

Канадський сорт Хар Гранд уже давно заслужив репутацію одного з найнадійніших для регіонів із нестабільною весною. Він дозріває наприкінці липня або в серпні, коли більшість ранніх абрикосів уже завершують сезон.

Основні переваги сорту:

  • добре переносить морози до -30°C;
  • пізніше цвітіння допомагає уникнути пошкодження квіток весняними заморозками;
  • має високу стійкість до моніліозу та клястероспоріозу;
  • вступає у плодоношення вже на третій або четвертий рік;
  • формує великі плоди масою від 50 до 120 г;
  • м'якоть соковита, ніжна та дуже солодка з легким медовим присмаком;
  • підходить для споживання свіжим, заморожування, сушіння й консервації.
Фарбелі

Це пізньостиглий сорт. Коли більшість абрикосів вже завершили плодоношення, фарбелі тільки починає радувати солодкими плодами.

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Особливості сорту:

  • добре переносить зимові морози та весняні приморозки;
  • плоди достигають у серпні, іноді навіть на початку вересня;
  • сорт стійкий до моніліозу, клястероспоріозу та бактеріального опіку;
  • середня маса абрикосів становить 70-90 г, окремі плоди можуть важити до 140 г;
  • м'якоть щільна, соковита, солодка з легкою освіжаючою кислинкою;
  • плоди не обсипаються після дозрівання;
  • добре переносять транспортування.
Манітоба

Манітоба також походить із Канади й добре адаптується до різних кліматичних умов. Цей сорт особливо цінують за легкість у догляді.

Переваги Манітоби:

  • висока зимостійкість;
  • добре переносить весняні перепади температур;
  • невибагливий у вирощуванні;
  • достигає наприкінці липня;
  • формує великі красиві плоди;
  • смак солодкий і збалансований із легкою кислинкою;
  • підходить для свіжого споживання, варення, джемів і компотів.
Шарафуга червона

Шарафуга червона створена для любителів екзотики. Це сучасний гібрид абрикоса, сливи та персика, який дивує не лише зовнішнім виглядом, а й смаком.

Чим цікава Шарафуга:

  • добре адаптується до різних умов вирощування;
  • демонструє хорошу стійкість до несприятливої погоди;
  • дозріває наприкінці літа;
  • має красиві плоди насиченого червоного кольору;
  • соковита ароматна м'якоть поєднує нотки абрикоса, сливи та персика.
Апрісалі

Останніми роками дедалі більше садівників в Україні звертають увагу на Апрісалі — перспективний гібрид абрикоса й аличі.

Головні переваги:

  • добре переносить зимові морози;
  • менш чутливий до весняних заморозків;
  • дозріває наприкінці літа;
  • плоди середнього та великого розміру;
  • м'якоть соковита, ніжна й дуже ароматна;
  • солодкий смак доповнюється легкою кислинкою;
  • підходить для варення, компотів, випічки та свіжого споживання.

Як садити абрикос восени: інструкція та правила

Осіння посадка вважається однією з найкращих для більшості морозостійких сортів, адже дерево встигає добре вкоренитися до початку активного весняного росту.

Дотримуйтеся кількох простих правил:

  • обирайте здорові саджанці із добре розвиненою кореневою системою;
  • висаджуйте дерево на сонячній, захищеній від холодних вітрів ділянці;
  • уникайте низин, де навесні застоюється холодна вода;
  • посадкову яму підготуйте заздалегідь, додавши перегній, компост і трохи деревного попелу;
  • кореневу шийку залишайте на рівні поверхні ґрунту;
  • після посадки рясно полийте саджанець і замульчуйте пристовбурне коло;
  • у регіонах із суворими зимами молоді дерева бажано додатково захистити від морозів агроволокном.

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Максим Лозовий - Редактор
Автор:
Максим Лозовий
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