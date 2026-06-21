Ретроградный Меркурий приближается: что нельзя делать на огороде

Работа на огороде во время ретроградного Меркурия. Коллаж: Новини.LIVE

Леонид Волков Редактор

Лето — время активной работы на огороде и в саду. Астрологи говорят, что есть особенно благоприятные периоды для работы с растениями, и, наоборот, те, которые могут навредить будущему урожаю. Одним из таких неблагоприятных периодов является ретроградный Меркурий, который продлится с 29 июня по 23 июля.

Новини.LIVE рассказывают, чем нельзя заниматься на огороде и в саду во время обратного движения Меркурия.

Что такое ретроградный Меркурий

Ретроградный Меркурий — это астрономическое явление, во время которого с Земли создается впечатление, что планета движется в обратном направлении. В астрологии этот период считается временем замедления, пересмотра планов и исправления старых ошибок.

Как ретроградный Меркурий в Раке может влиять на растения

С 29 июня по 23 июля ретроградный Меркурий будет находиться в знаке Рака. Астрологи отмечают, что в это время:

саженцы могут дольше укореняться;

пересаженные растения дольше адаптируются к новым условиям;

растения более чувствительны к стрессу.

Что не стоит делать на огороде и в саду в период ретроградного Меркурия

Астрологи с 29 июня по 23 июля не рекомендуют:

Пересаживать многолетники

Пересадку цветов, кустарников или саженцев советуют отложить до окончания ретроградного Меркурия. Ведь в это время растения могут испытывать дополнительный стресс.

Начинать масштабные работы

Закладку новых грядок, создание сада с нуля или реализацию крупных ландшафтных проектов стоит перенести на более благоприятное время.

Также рекомендуется более внимательно обращаться с садовым инвентарем и техникой, поскольку ретроградный Меркурий традиционно связывают с неожиданными поломками и мелкими ошибками.

Какие работы можно выполнять без ограничений

Даже если вы прислушаетесь к советам астрологов, полностью откладывать работу на участке не придется.

В это время можно:

рыхлить почву;

пропалывать сорняки;

вносить удобрения;

проводить профилактику болезней и вредителей;

планировать будущие посадки;

ухаживать за уже высаженными культурами.

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