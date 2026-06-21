Ретроградный Меркурий приближается: что нельзя делать на огороде
Лето — время активной работы на огороде и в саду. Астрологи говорят, что есть особенно благоприятные периоды для работы с растениями, и, наоборот, те, которые могут навредить будущему урожаю. Одним из таких неблагоприятных периодов является ретроградный Меркурий, который продлится с 29 июня по 23 июля.
Новини.LIVE рассказывают, чем нельзя заниматься на огороде и в саду во время обратного движения Меркурия.
Что такое ретроградный Меркурий
Ретроградный Меркурий — это астрономическое явление, во время которого с Земли создается впечатление, что планета движется в обратном направлении. В астрологии этот период считается временем замедления, пересмотра планов и исправления старых ошибок.
Как ретроградный Меркурий в Раке может влиять на растения
С 29 июня по 23 июля ретроградный Меркурий будет находиться в знаке Рака. Астрологи отмечают, что в это время:
- саженцы могут дольше укореняться;
- пересаженные растения дольше адаптируются к новым условиям;
- растения более чувствительны к стрессу.
Что не стоит делать на огороде и в саду в период ретроградного Меркурия
Астрологи с 29 июня по 23 июля не рекомендуют:
- Пересаживать многолетники
Пересадку цветов, кустарников или саженцев советуют отложить до окончания ретроградного Меркурия. Ведь в это время растения могут испытывать дополнительный стресс.
- Начинать масштабные работы
Закладку новых грядок, создание сада с нуля или реализацию крупных ландшафтных проектов стоит перенести на более благоприятное время.
Также рекомендуется более внимательно обращаться с садовым инвентарем и техникой, поскольку ретроградный Меркурий традиционно связывают с неожиданными поломками и мелкими ошибками.
Какие работы можно выполнять без ограничений
Даже если вы прислушаетесь к советам астрологов, полностью откладывать работу на участке не придется.
В это время можно:
- рыхлить почву;
- пропалывать сорняки;
- вносить удобрения;
- проводить профилактику болезней и вредителей;
- планировать будущие посадки;
- ухаживать за уже высаженными культурами.
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