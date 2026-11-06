Проволочник и хрущ на огороде. Коллаж: Новини.LIVE

После сбора последнего урожая осенью обязательно нужно позаботиться о пустующих грядках. Ведь под землей могут скрываться вредители, которые в следующем сезоне повредят картофель, морковь и корни молодых растений. Проволочник и личинки майского жука способны переживать даже суровые зимы.

Новини.LIVE рассказывают, как избавиться от проволочника и личинок майского жука на огороде осенью 2026 года.

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Когда перекапывать огород от проволочника и майского жука

Лучше всего работать после сбора урожая, пока земля еще не промерзла. В ноябре это также возможно, если позволяет погода.

Важно не опоздать. Ведь с наступлением холодов личинки постепенно уходят глубже, где могут переждать морозы.

Три шага, которые помогут уменьшить количество вредителей

1. Перекопайте проблемные грядки и соберите личинок

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Если летом картофель был изъеден или растения увядали без видимой причины, осторожно разрыхлите землю вилами на глубину примерно 15–20 см.

Внимательно осматривайте комки почвы. Вредителей можно распознать по следующим признакам:

Проволочник — тонкая, твердая личинка желтого или коричневого цвета.

Личинка майского жука — толстая, светлая, с коричневой головой, обычно изогнутая дугой.

Найденных вредителей собирайте вручную. Часть личинок, оказавшихся на поверхности, могут съесть птицы.

2. Удалите сорняки вместе с корнями

Особого внимания требуют пырей и другие злаковые сорняки. Участки, заросшие травой, — место, которое проволочник любит больше всего.

Осенью следует:

удалить корневища пырея и многолетних сорняков;

удалить оставленные в земле поврежденные клубни;

очистить грядки от остатков больных растений.

3. Подготовьте грядки к следующему сезону

Запомните места, где нашли больше всего личинок. Весной такие участки нужно проверить перед посадкой картофеля и корнеплодов.

Когда земля прогреется, можно закопать приманки из пророщенного зерна. Через 7–10 дней их выкапывают и проверяют, собрались ли поблизости проволочники.

Также продумайте севооборот. На сильно зараженных участках не стоит каждый год выращивать культуры, которые больше всего страдают от повреждения корней и клубней.

Чего не стоит делать осенью

Не спешите засыпать грядки золой, мелом или доломитовой мукой. Эти вещества не являются надежным средством уничтожения личинок. Их вносят только при необходимости, учитывая кислотность почвы.

Также не рассчитывайте, что один посев люпина или использование биопрепарата полностью избавит огород от вредителей.

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