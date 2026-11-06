Дротяник і хрущ на городі. Колаж: Новини.LIVE

Після збору останнього врожаю восени варто обов'язково потурбуватися про пусті грядки. Адже під землею можуть ховатися шкідники, які наступного сезону пошкодять картоплю, моркву та коріння молодих рослин. Дротяник і личинки травневого хруща здатні переживати навіть суворі зими.

Новини.LIVE розповідає, як позбутися дротяника та личинок хруща на городі восени 2026 року.

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Коли перекопувати город від дротяника та хруща

Найкраще працювати після збирання врожаю, поки земля ще не промерзла. У листопаді це також можливо, якщо дозволяє погода.

Важливо не запізнитися. Адже з похолоданням личинки поступово переміщуються глибше, де можуть перечекати морози.

Три кроки, які допоможуть зменшити кількість шкідників

1. Перекопайте проблемні грядки та зберіть личинок

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Якщо влітку картопля була продірявлена або рослини в'янули без очевидної причини, обережно розпушіть землю вилами на глибину приблизно 15–20 см.

Уважно оглядайте грудки ґрунту. Шкідників можна впізнати за такими ознаками:

Дротяник — тонка, тверда личинка жовтого або коричневого кольору.

Личинка хруща — товста, світла, з коричневою головою, зазвичай зігнута дугою.

Знайдених шкідників збирайте вручну. Частину личинок, які опинилися на поверхні, можуть з'їсти птахи.

2. Приберіть бур'яни разом із корінням

Особливої уваги потребує пирій та інші злакові бур'яни. Ділянки, зарослі травою, — місце, яке дротяник любить найбільше.

Восени варто:

видалити кореневища пирію та багаторічних бур'янів;

прибрати залишені в землі пошкоджені бульби;

очистити грядки від решток хворих рослин.

3. Підготуйте грядки до наступного сезону

Запам'ятайте місця, де знайшли найбільше личинок. Навесні такі ділянки потрібно перевірити перед висаджуванням картоплі та коренеплодів.

Коли земля прогріється, можна закопати приманки з пророщеного зерна. Через 7–10 днів їх викопують і перевіряють, чи зібралися поблизу дротяники.

Також продумайте сівозміну. На сильно заражених ділянках не варто щороку вирощувати культури, які найбільше потерпають від пошкодження коренів і бульб.

Чого не варто робити восени

Не поспішайте засипати грядки золою, крейдою чи доломітовим борошном. Ці речовини не є надійним засобом знищення личинок. Їх вносять лише за потреби, враховуючи кислотність землі.

Також не розраховуйте, що один посів люпину або використання біопрепарату повністю позбавить город шкідників.

Ділимося іншими корисними порадами

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