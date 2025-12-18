Видео
Главная Дом и огород Причина зимней паузы несушек — что нужно изменить в курятнике

Причина зимней паузы несушек — что нужно изменить в курятнике

Дата публикации 18 декабря 2025 20:00
Почему куры не несутся зимой - световой режим, рацион и условия для стабильной яйценоскости
Куры в заснеженном саду. Фото: Freepik

Зимой яйценоскость резко падает из-за короткого дня и недостатка питательных веществ, но это легко исправить правильными условиями. Свет, тепло и сбалансированный рацион полностью восстанавливают яйцекладку.

Новини.LIVE рассказывает, как обеспечить стабильную продуктивность кур зимой.

Почему зимой падает яйценоскость

Основные причины зимней паузы — короткий световой день и недостаток питательных веществ. Для активной яйцекладки курам нужно 14-15 часов освещения и калорийный рацион с повышенным содержанием белка. Без этих условий организм переходит в "режим сохранения энергии".

Правильное освещение в курятнике

Свет стимулирует выработку гормонов, запускающих яйцекладку. Зимой стоит:

  • продлить день до 14-15 часов;
  • использовать теплый LED-свет 2700-3000К;
  • добавлять инфракрасные лампы для обогрева помещения;
  • увеличивать продолжительность освещения постепенно, чтобы избежать стресса.

Хорошо настроенный свет помогает курам не только нести яйца, но и сохранять активность в морозы.

Зимний рацион для стабильной яйцекладки

Зимой куры тратят больше энергии, поэтому меню должно быть более питательным:

  • кукуруза — 40-50% рациона;
  • пшеница — 20-30%;
  • ячмень — 10-15%;
  • овес — до 10%.

Обязательно добавляют:

  • кальций (мел, ракушки);
  • белковые добавки (5-8%);
  • кормовые дрожжи (1-2%);
  • соль — до 0,5%.

Такой рацион поддерживает энергию, качество скорлупы и темпы яйцекладки даже при холоде.

Дополнительные условия

Температура в курятнике должна быть не ниже -5°C, оптимально — +5...+10°C. На яйценоскость влияют также порода, возраст и линька. Яичные кроссы зимуют лучше, чем мясные породы, а молодые куры дают наибольшее количество яиц.

зима советы яйца эффективные способы курица
Лариса Мусиенко - Редактор
Автор:
Лариса Мусиенко
