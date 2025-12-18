Почему куры не несутся зимой - световой режим, рацион и условия для стабильной яйценоскости

Причина зимней паузы несушек — что нужно изменить в курятнике
Зимой яйценоскость резко падает из-за короткого дня и недостатка питательных веществ, но это легко исправить правильными условиями. Свет, тепло и сбалансированный рацион полностью восстанавливают яйцекладку.
Новини.LIVE рассказывает, как обеспечить стабильную продуктивность кур зимой.
Почему зимой падает яйценоскость
Основные причины зимней паузы — короткий световой день и недостаток питательных веществ. Для активной яйцекладки курам нужно 14-15 часов освещения и калорийный рацион с повышенным содержанием белка. Без этих условий организм переходит в "режим сохранения энергии".
Правильное освещение в курятнике
Свет стимулирует выработку гормонов, запускающих яйцекладку. Зимой стоит:
- продлить день до 14-15 часов;
- использовать теплый LED-свет 2700-3000К;
- добавлять инфракрасные лампы для обогрева помещения;
- увеличивать продолжительность освещения постепенно, чтобы избежать стресса.
Хорошо настроенный свет помогает курам не только нести яйца, но и сохранять активность в морозы.
Зимний рацион для стабильной яйцекладки
Зимой куры тратят больше энергии, поэтому меню должно быть более питательным:
- кукуруза — 40-50% рациона;
- пшеница — 20-30%;
- ячмень — 10-15%;
- овес — до 10%.
Обязательно добавляют:
- кальций (мел, ракушки);
- белковые добавки (5-8%);
- кормовые дрожжи (1-2%);
- соль — до 0,5%.
Такой рацион поддерживает энергию, качество скорлупы и темпы яйцекладки даже при холоде.
Дополнительные условия
Температура в курятнике должна быть не ниже -5°C, оптимально — +5...+10°C. На яйценоскость влияют также порода, возраст и линька. Яичные кроссы зимуют лучше, чем мясные породы, а молодые куры дают наибольшее количество яиц.
