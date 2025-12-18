Відео
Причина зимової паузи несучок — що потрібно змінити у курнику

Причина зимової паузи несучок — що потрібно змінити у курнику

Ua ru
Дата публікації: 18 грудня 2025 20:00
Чому кури не несуться взимку - світловий режим, раціон та умови для стабільної несучості
Кури в засніженому саду. Фото: Freepik

Взимку несучість різко падає через короткий день і нестачу поживних речовин, але це легко виправити правильними умовами. Світло, тепло й збалансований раціон повністю відновлюють яйцекладку.

Новини.LIVE розповідає, як забезпечити стабільну продуктивність курей узимку.

Чому взимку падає несучість

Основні причини зимової паузи — короткий світловий день і нестача поживних речовин. Для активної яйцекладки курям потрібно 14-15 годин освітлення та калорійний раціон з підвищеним вмістом білка. Без цих умов організм переходить у "режим збереження енергії".

Правильне освітлення у курнику

Світло стимулює вироблення гормонів, що запускають яйцекладку. Взимку варто:

  • продовжити день до 14-15 годин;
  • використовувати тепле LED-світло 2700-3000К;
  • додавати інфрачервоні лампи для обігріву приміщення;
  • збільшувати тривалість освітлення поступово, щоб уникнути стресу.

Добре налаштоване світло допомагає курям не тільки нести яйця, а й зберігати активність у морози.

Зимовий раціон для стабільної яйцекладки

Взимку кури витрачають більше енергії, тому меню має бути поживнішим:

  • кукурудза — 40-50% раціону;
  • пшениця — 20-30%;
  • ячмінь — 10-15%;
  • овес — до 10%.

Обов’язково додають:

  • кальцій (крейда, мушля);
  • білкові добавки (5-8%);
  • кормові дріжджі (1-2%);
  • сіль — до 0,5%.

Такий раціон підтримує енергію, якість шкаралупи та темпи яйцекладки навіть при холоді.

Додаткові умови

Температура в курнику має бути не нижче -5°C, оптимально — +5…+10°C. На несучість впливають також порода, вік і линяння. Яєчні кроси зимують краще, ніж м’ясні породи, а молоді кури дають найбільшу кількість яєць.

