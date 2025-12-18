Чому кури не несуться взимку - світловий режим, раціон та умови для стабільної несучості

Причина зимової паузи несучок — що потрібно змінити у курнику
Взимку несучість різко падає через короткий день і нестачу поживних речовин, але це легко виправити правильними умовами. Світло, тепло й збалансований раціон повністю відновлюють яйцекладку.
Новини.LIVE розповідає, як забезпечити стабільну продуктивність курей узимку.
Чому взимку падає несучість
Основні причини зимової паузи — короткий світловий день і нестача поживних речовин. Для активної яйцекладки курям потрібно 14-15 годин освітлення та калорійний раціон з підвищеним вмістом білка. Без цих умов організм переходить у "режим збереження енергії".
Правильне освітлення у курнику
Світло стимулює вироблення гормонів, що запускають яйцекладку. Взимку варто:
- продовжити день до 14-15 годин;
- використовувати тепле LED-світло 2700-3000К;
- додавати інфрачервоні лампи для обігріву приміщення;
- збільшувати тривалість освітлення поступово, щоб уникнути стресу.
Добре налаштоване світло допомагає курям не тільки нести яйця, а й зберігати активність у морози.
Зимовий раціон для стабільної яйцекладки
Взимку кури витрачають більше енергії, тому меню має бути поживнішим:
- кукурудза — 40-50% раціону;
- пшениця — 20-30%;
- ячмінь — 10-15%;
- овес — до 10%.
Обов’язково додають:
- кальцій (крейда, мушля);
- білкові добавки (5-8%);
- кормові дріжджі (1-2%);
- сіль — до 0,5%.
Такий раціон підтримує енергію, якість шкаралупи та темпи яйцекладки навіть при холоді.
Додаткові умови
Температура в курнику має бути не нижче -5°C, оптимально — +5…+10°C. На несучість впливають також порода, вік і линяння. Яєчні кроси зимують краще, ніж м’ясні породи, а молоді кури дають найбільшу кількість яєць.
