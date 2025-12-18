Чому кури не несуться взимку - світловий режим, раціон та умови для стабільної несучості

Кури в засніженому саду. Фото: Freepik

Взимку несучість різко падає через короткий день і нестачу поживних речовин, але це легко виправити правильними умовами. Світло, тепло й збалансований раціон повністю відновлюють яйцекладку.

Новини.LIVE розповідає, як забезпечити стабільну продуктивність курей узимку.

Реклама

Читайте також:

Чому взимку падає несучість

Основні причини зимової паузи — короткий світловий день і нестача поживних речовин. Для активної яйцекладки курям потрібно 14-15 годин освітлення та калорійний раціон з підвищеним вмістом білка. Без цих умов організм переходить у "режим збереження енергії".

Правильне освітлення у курнику

Світло стимулює вироблення гормонів, що запускають яйцекладку. Взимку варто:

продовжити день до 14-15 годин;

використовувати тепле LED-світло 2700-3000К;

додавати інфрачервоні лампи для обігріву приміщення;

збільшувати тривалість освітлення поступово, щоб уникнути стресу.

Добре налаштоване світло допомагає курям не тільки нести яйця, а й зберігати активність у морози.

Зимовий раціон для стабільної яйцекладки

Взимку кури витрачають більше енергії, тому меню має бути поживнішим:

кукурудза — 40-50% раціону;

пшениця — 20-30%;

ячмінь — 10-15%;

овес — до 10%.

Обов’язково додають:

кальцій (крейда, мушля);

білкові добавки (5-8%);

кормові дріжджі (1-2%);

сіль — до 0,5%.

Такий раціон підтримує енергію, якість шкаралупи та темпи яйцекладки навіть при холоді.

Додаткові умови

Температура в курнику має бути не нижче -5°C, оптимально — +5…+10°C. На несучість впливають також порода, вік і линяння. Яєчні кроси зимують краще, ніж м’ясні породи, а молоді кури дають найбільшу кількість яєць.

Ми пояснювали те, як доглядати за ялинкою, щоб вона зберегла аромат і виглядала охайно до самих свят.

Також розповідали про те, як обрати флеш-гірлянду й де вона виглядатиме найкраще.

Раніше повідомлялося про те, як простий розчин допомагає зберегти хвою зеленою надовго.