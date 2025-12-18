Безопасно ли оставлять новогодние гирлянды на ночь - советы экспертов и риски перегрева

Человек вешает гирлянду. Фото: iStockphoto

Праздничные гирлянды создают атмосферу уюта, но их длительное ночное включение может быть опасным из-за риска перегрева проводки и розеток. Эксперты предупреждают, что даже LED-освещение способно перегружать сеть.

Новини.LIVE рассказывает, почему гирлянды необходимо выключать перед сном и как безопасно использовать праздничное освещение дома.

Почему не стоит оставлять гирлянды включенными на ночь

Несмотря на безопасность современных LED-гирлянд, длительное освещение создает риски. При многочасовом включении лампочки могут перегреваться, нагружая электросеть. Это повышает вероятность короткого замыкания, искр и возгорания проводки.

Что говорят эксперты

Гирлянды нужно выключать перед сном и во время отсутствия дома. Перегруженные розетки или удлинители хуже отводят тепло и могут стать причиной локального перегрева. Даже LED-огоньки при постоянной работе способны вызвать чрезмерную нагрузку на проводку.

Как пользоваться гирляндами безопасно

Чтобы праздничное освещение не представляло опасности, важно соблюдать простые правила:

выключать гирлянды перед сном;

не подключать несколько мощных приборов в одну розетку;

не использовать поврежденные или старые удлинители;

избегать перекручивания проводов;

устанавливать гирлянды подальше от легковоспламеняющихся материалов.

Когда гирлянды можно оставлять включенными

Праздничное освещение безопасно только тогда, когда вы рядом и контролируете ситуацию. При отсутствии присмотра даже качественные LED-лампы могут вызвать опасную нагрузку.

