Безопасно ли оставлять новогодние гирлянды на ночь - советы экспертов и риски перегрева

Праздничные гирлянды могут быть опасными — важное предупреждение
Праздничные гирлянды создают атмосферу уюта, но их длительное ночное включение может быть опасным из-за риска перегрева проводки и розеток. Эксперты предупреждают, что даже LED-освещение способно перегружать сеть.
Новини.LIVE рассказывает, почему гирлянды необходимо выключать перед сном и как безопасно использовать праздничное освещение дома.
Почему не стоит оставлять гирлянды включенными на ночь
Несмотря на безопасность современных LED-гирлянд, длительное освещение создает риски. При многочасовом включении лампочки могут перегреваться, нагружая электросеть. Это повышает вероятность короткого замыкания, искр и возгорания проводки.
Что говорят эксперты
Гирлянды нужно выключать перед сном и во время отсутствия дома. Перегруженные розетки или удлинители хуже отводят тепло и могут стать причиной локального перегрева. Даже LED-огоньки при постоянной работе способны вызвать чрезмерную нагрузку на проводку.
Как пользоваться гирляндами безопасно
Чтобы праздничное освещение не представляло опасности, важно соблюдать простые правила:
- выключать гирлянды перед сном;
- не подключать несколько мощных приборов в одну розетку;
- не использовать поврежденные или старые удлинители;
- избегать перекручивания проводов;
- устанавливать гирлянды подальше от легковоспламеняющихся материалов.
Когда гирлянды можно оставлять включенными
Праздничное освещение безопасно только тогда, когда вы рядом и контролируете ситуацию. При отсутствии присмотра даже качественные LED-лампы могут вызвать опасную нагрузку.
