Главная Дом и огород Праздничные гирлянды могут быть опасными — важное предупреждение

Праздничные гирлянды могут быть опасными — важное предупреждение

Ua ru
Дата публикации 18 декабря 2025 23:45
Безопасно ли оставлять новогодние гирлянды на ночь - советы экспертов и риски перегрева
Человек вешает гирлянду. Фото: iStockphoto

Праздничные гирлянды создают атмосферу уюта, но их длительное ночное включение может быть опасным из-за риска перегрева проводки и розеток. Эксперты предупреждают, что даже LED-освещение способно перегружать сеть.

Новини.LIVE рассказывает, почему гирлянды необходимо выключать перед сном и как безопасно использовать праздничное освещение дома.

Почему не стоит оставлять гирлянды включенными на ночь

Несмотря на безопасность современных LED-гирлянд, длительное освещение создает риски. При многочасовом включении лампочки могут перегреваться, нагружая электросеть. Это повышает вероятность короткого замыкания, искр и возгорания проводки.

Что говорят эксперты

Гирлянды нужно выключать перед сном и во время отсутствия дома. Перегруженные розетки или удлинители хуже отводят тепло и могут стать причиной локального перегрева. Даже LED-огоньки при постоянной работе способны вызвать чрезмерную нагрузку на проводку.

Как пользоваться гирляндами безопасно

Чтобы праздничное освещение не представляло опасности, важно соблюдать простые правила:

  • выключать гирлянды перед сном;
  • не подключать несколько мощных приборов в одну розетку;
  • не использовать поврежденные или старые удлинители;
  • избегать перекручивания проводов;
  • устанавливать гирлянды подальше от легковоспламеняющихся материалов.

Когда гирлянды можно оставлять включенными

Праздничное освещение безопасно только тогда, когда вы рядом и контролируете ситуацию. При отсутствии присмотра даже качественные LED-лампы могут вызвать опасную нагрузку.

советы безопасность дом ночь гирлянда перегрев
Лариса Мусиенко - Редактор
Автор:
Лариса Мусиенко
