Головна Дім та город Святкові гірлянди можуть бути небезпечними — важливе попередження

Святкові гірлянди можуть бути небезпечними — важливе попередження

Ua ru
Дата публікації: 18 грудня 2025 23:45
Чи безпечно залишати новорічні гірлянди на ніч - поради експертів і ризики перегріву
Людина вішає гірлянду. Фото: iStockphoto

Святкові гірлянди створюють атмосферу затишку, але їхнє тривале нічне увімкнення може бути небезпечним через ризик перегрівання проводки та розеток. Експерти попереджають, що навіть LED-освітлення здатне перевантажувати мережу.

Новини.LIVE розповідає, чому гірлянди необхідно вимикати перед сном і як безпечно використовувати святкове освітлення вдома.

Читайте також:

Чому не варто залишати гірлянди увімкненими на ніч

Попри безпечність сучасних LED-гірлянд, тривале освітлення створює ризики. При багато годинному увімкненні лампочки можуть перегріватися, навантажуючи електромережу. Це підвищує ймовірність короткого замикання, іскор та займання проводки.

Що кажуть експерти

Гірлянди потрібно вимикати перед сном і під час відсутності вдома. Перевантажені розетки або подовжувачі гірше відводять тепло й можуть стати причиною локального перегріву. Навіть LED-вогники при постійній роботі здатні спричинити надмірне навантаження на проводку.

Як користуватися гірляндами безпечно

Щоб святкове освітлення не становило небезпеки, важливо дотримуватись простих правил:

  • вимикати гірлянди перед сном;
  • не підключати кілька потужних приладів в одну розетку;
  • не використовувати пошкоджені або старі подовжувачі;
  • уникати перекручення дротів;
  • встановлювати гірлянди подалі від легкозаймистих матеріалів.

Коли гірлянди можна залишати увімкненими

Святкове освітлення безпечне лише тоді, коли ви поруч і контролюєте ситуацію. За відсутності нагляду навіть якісні LED-лампи можуть спричинити небезпечне навантаження.

Ми вже писали про те, що варто розсипати під смородину та як доглядати за кущами.

Раніше пояснювали те, як виростити духмяний кущ розмарину на підвіконні.

Детальніше розповідали про те, як підготувати вікна до морозів і зменшити витрати на опалення.

поради безпека будинок ніч гірлянда перегрів
Лариса Мусієнко - Редактор
Автор:
Лариса Мусієнко
