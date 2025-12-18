Чи безпечно залишати новорічні гірлянди на ніч - поради експертів і ризики перегріву

Людина вішає гірлянду. Фото: iStockphoto

Святкові гірлянди створюють атмосферу затишку, але їхнє тривале нічне увімкнення може бути небезпечним через ризик перегрівання проводки та розеток. Експерти попереджають, що навіть LED-освітлення здатне перевантажувати мережу.

Новини.LIVE розповідає, чому гірлянди необхідно вимикати перед сном і як безпечно використовувати святкове освітлення вдома.

Чому не варто залишати гірлянди увімкненими на ніч

Попри безпечність сучасних LED-гірлянд, тривале освітлення створює ризики. При багато годинному увімкненні лампочки можуть перегріватися, навантажуючи електромережу. Це підвищує ймовірність короткого замикання, іскор та займання проводки.

Що кажуть експерти

Гірлянди потрібно вимикати перед сном і під час відсутності вдома. Перевантажені розетки або подовжувачі гірше відводять тепло й можуть стати причиною локального перегріву. Навіть LED-вогники при постійній роботі здатні спричинити надмірне навантаження на проводку.

Як користуватися гірляндами безпечно

Щоб святкове освітлення не становило небезпеки, важливо дотримуватись простих правил:

вимикати гірлянди перед сном;

не підключати кілька потужних приладів в одну розетку;

не використовувати пошкоджені або старі подовжувачі;

уникати перекручення дротів;

встановлювати гірлянди подалі від легкозаймистих матеріалів.

Коли гірлянди можна залишати увімкненими

Святкове освітлення безпечне лише тоді, коли ви поруч і контролюєте ситуацію. За відсутності нагляду навіть якісні LED-лампи можуть спричинити небезпечне навантаження.

