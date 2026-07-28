Понадобится 10 минут: как легко отмыть газовые конфорки от жира

Очистка газовых конфорок от жира. Коллаж: Новости.LIVE

Максим Лозовой Редактор

Газовая плита быстро покрывается жиром и нагаром, особенно если вы часто готовите. Сложнее всего очистить именно конфорки. Однако существует простой способ, который позволит избавиться от жира без дорогих средств. Достаточно выделить 10 минут.

Новости.LIVE делится самым эффективным методом, который быстро вернет чистоту конфоркам.

Как быстро очистить газовые конфорки от жира

Перед началом чистки дождитесь, пока плита полностью остынет. Снимите решетки, а затем аккуратно извлеките конфорки и сложите их в глубокую емкость. После этого засыпьте конфорки двумя столовыми ложками лимонной кислоты и залейте кипятком так, чтобы вода полностью их покрыла.

Лимонная кислота хорошо растворяет жировые отложения, размягчает нагар и помогает легко удалить загрязнения. Если слой жира еще не слишком толстый, после замачивания достаточно будет протереть поверхность губкой или мягкой щеткой. В большинстве случаев грязь удаляется без лишних усилий.

Какое домашнее средство справится даже с застарелым жиром

Если конфорки давно не чистились и обычное замачивание не дало желаемого результата, приготовьте простую чистящую пасту. Работать желательно в резиновых перчатках, чтобы защитить кожу рук.

Для этого понадобится:

2 ст. л. пищевой соды;

1 ст. л. перекиси водорода;

1 ч. л. средства для мытья посуды.

Хорошо перемешайте все компоненты до образования густой однородной массы. С помощью старой зубной щетки или небольшой губки нанесите пасту на загрязненные участки конфорок и оставьте на несколько минут.

После этого осторожно потрите поверхность щеткой и смойте остатки средства теплой водой. Такой способ помогает очистить не только конфорки, но и труднодоступные места на самой газовой плите.

Почему этот метод так эффективен

Каждый ингредиент выполняет свою функцию.

Пищевая сода размягчает присохшую грязь и помогает удалить нагар. Средство для мытья посуды активно растворяет жир, а перекись водорода способствует очистке поверхности и помогает поддерживать её гигиеничность.

Благодаря сочетанию этих компонентов домашнее средство работает не хуже многих магазинных чистящих средств, но стоит значительно дешевле.

Где еще можно использовать это средство

Если после уборки осталась готовая паста, её можно переложить в герметичную ёмкость и хранить примерно месяц.

Она пригодится не только для ухода за газовой плитой. Средство также хорошо очищает поверхность вокруг конфорок, швы на кухонной столешнице, кафель, отдельные участки в санузле и другие места, где скапливаются жир и сложные загрязнения.

Регулярная чистка конфорок не только помогает поддерживать кухню в чистоте, но и облегчает уход за плитой в будущем. Если не ждать, пока жир превратится в толстый слой нагара, уборка каждый раз будет занимать всего несколько минут.

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