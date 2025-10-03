Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Посев моркови под зиму в 2025 году — названы благоприятные даты

Посев моркови под зиму в 2025 году — названы благоприятные даты

Ua ru
Дата публикации 3 октября 2025 07:49
Как и когда сеять морковь под зиму 2025 - благоприятные даты, сорта и советы для урожая
Морковь лежит на столе. Фото: Pexels

Высев моркови под зиму позволяет получить свежий урожай уже ранней весной. В 2025 году важно правильно определить сроки, подготовить грядки и выбрать устойчивые к холоду сорта, чтобы семена успешно перезимовали.

Новини.LIVE рассказывает, когда именно сеять морковь осенью, как подготовить грядки и какие сорта выбрать.

Реклама
Читайте также:

Когда сеять морковь под зиму

Оптимальное время наступает, когда среднесуточная температура снижается до +5 °C, а ночи уже с заморозками. Ранний посев приводит к прорастанию и гибели всходов, поздний — к потере всхожести. В 2025 году лучшие дни по посевному календарю: 29-30 октября, 1-2, 6, 9-10 ноября.

Как правильно сеять морковь

  1. Выберите солнечный участок без ветра.
  2. Перекопайте землю, внесите перегной, уберите сорняки.
  3. Сделайте борозды 3 см глубиной с междурядьями 30 см.
  4. Семена высевайте сухими, без замачивания и полива.
  5. Засыпьте сухой землей и замульчируйте опилками, хвоей или торфом.

Лучшие сорта для озимого посева

Для озимого посева подходят только холодостойкие и скороспелые сорта. Хорошо зарекомендовали себя: "Абако", "Нантская", "Монтана", "Курода", "Абразо", "Витаминная". Они выдерживают морозы и быстро всходят весной. Опытные огородники советуют высевать на 20-25% больше семян, чтобы компенсировать возможные потери после зимы и гарантировать богатый весенний урожай.

Мы уже писали о том, как подкормить огород опавшими листьями.

Ранее объясняли то, когда собирать тыквы в октябре.

Подробнее рассказывали о том, как заставить компост созревать зимой.

урожай советы морковь огород посев сорт
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации