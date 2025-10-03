Как и когда сеять морковь под зиму 2025 - благоприятные даты, сорта и советы для урожая

Морковь лежит на столе. Фото: Pexels

Высев моркови под зиму позволяет получить свежий урожай уже ранней весной. В 2025 году важно правильно определить сроки, подготовить грядки и выбрать устойчивые к холоду сорта, чтобы семена успешно перезимовали.

Новини.LIVE рассказывает, когда именно сеять морковь осенью, как подготовить грядки и какие сорта выбрать.

Реклама

Читайте также:

Когда сеять морковь под зиму

Оптимальное время наступает, когда среднесуточная температура снижается до +5 °C, а ночи уже с заморозками. Ранний посев приводит к прорастанию и гибели всходов, поздний — к потере всхожести. В 2025 году лучшие дни по посевному календарю: 29-30 октября, 1-2, 6, 9-10 ноября.

Как правильно сеять морковь

Выберите солнечный участок без ветра. Перекопайте землю, внесите перегной, уберите сорняки. Сделайте борозды 3 см глубиной с междурядьями 30 см. Семена высевайте сухими, без замачивания и полива. Засыпьте сухой землей и замульчируйте опилками, хвоей или торфом.

Лучшие сорта для озимого посева

Для озимого посева подходят только холодостойкие и скороспелые сорта. Хорошо зарекомендовали себя: "Абако", "Нантская", "Монтана", "Курода", "Абразо", "Витаминная". Они выдерживают морозы и быстро всходят весной. Опытные огородники советуют высевать на 20-25% больше семян, чтобы компенсировать возможные потери после зимы и гарантировать богатый весенний урожай.

Мы уже писали о том, как подкормить огород опавшими листьями.

Ранее объясняли то, когда собирать тыквы в октябре.

Подробнее рассказывали о том, как заставить компост созревать зимой.