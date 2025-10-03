Відео
Головна Дім та город Посів моркви під зиму у 2025 році — названо сприятливі дати

Посів моркви під зиму у 2025 році — названо сприятливі дати

Дата публікації: 3 жовтня 2025 07:49
Як та коли сіяти моркву під зиму 2025 - сприятливі дати, сорти та поради для врожаю
Морква лежить на столі. Фото: Pexels

Висів моркви під зиму дозволяє отримати свіжий урожай вже ранньою весною. У 2025 році важливо правильно визначити строки, підготувати грядки та обрати стійкі до холоду сорти, щоб насіння успішно перезимувало.

Новини.LIVE розповідає, коли саме сіяти моркву восени, як підготувати грядки та які сорти обрати.

Коли сіяти моркву під зиму

Оптимальний час настає, коли середньодобова температура знижується до +5 °C, а ночі вже з заморозками. Ранній посів призводить до проростання й загибелі сходів, пізній — до втрати схожості. У 2025 році найкращі дні за посівним календарем: 29-30 жовтня, 1-2, 6, 9-10 листопада.

Як правильно сіяти моркву

  1. Оберіть сонячну ділянку без вітру.
  2. Перекопайте землю, внесіть перегній, приберіть бур’яни.
  3. Зробіть борозни 3 см глибиною з міжряддям 30 см.
  4. Насіння висівайте сухим, без замочування та поливу.
  5. Засипте сухою землею та замульчуйте тирсою, хвоєю чи торфом.

Найкращі сорти для озимого посіву

Для озимого посіву підходять лише холодостійкі та швидкостиглі сорти. Добре зарекомендували себе: "Абако", "Нантська", "Монтана", "Курода", "Абразо", "Вітамінна". Вони витримують морози та швидко сходять навесні. Досвідчені городники радять висівати на 20-25% більше насіння, щоб компенсувати можливі втрати після зими та гарантувати багатий весняний урожай.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
