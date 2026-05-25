Что посадить возле перца, чтобы урожай был большой: растения, которые заменят удобрения

Посадите это возле перца: урожай будет вдвое больше без удобрения
Перец считается одной из самых прихотливых культур на огороде. Для хорошего роста ему нужны тепло, регулярный полив и питательная почва. Но даже при идеальном уходе может не хватить, если рядом растут плохие соседи. Есть растения-компаньоны, которые создают идеальные условия для капризного овоща. Благодаря им вырастить крупный, сочный и здоровый перец можно даже без регулярной подкормки.
Новости.LIVE делится секретами, что посадить рядом с перцем, чтобы урожай вас приятно удивил.
Какие растения не стоит сажать рядом с перцем
Не все культуры могут мирно соседствовать с перцем. Некоторые буквально истощают почву и провоцируют распространение болезней. Перец активно потребляет питательные вещества, поэтому рядом с ним не стоит высаживать растения, которые так же сильно истощают землю. Худшие соседи для перца:
- помидоры;
- баклажаны;
- картофель.
Эти культуры относятся к семейству пасленовых, поэтому имеют одинаковые болезни и вредителей. Если одно растение заболеет, инфекция быстро распространится на всю грядку.
Лучшие растения-компаньоны для большого урожая перца
Есть культуры, которые работают как естественная подкормка и защита одновременно.
Растения, отпугивающие вредителей
Хорошие соседи для перца, которые защищают от насекомых.
- чеснок и лук - отпугивают тлю и других опасных вредителей;
- укроп, петрушка и кинза - создают ароматический барьер, который не нравится многим насекомым;
- базилик - эффективно защищает от трипсов и белокрылки, а также положительно влияет на развитие кустов;
- бархатцы - обеззараживают землю и сдерживают развитие почвенных вредителей.
Растения для привлечения полезных насекомых
Если позволить укропу или петрушке зацвести, они привлекут на грядку божьих коровок и других природных защитников, которые активно уничтожают тлю. Это поможет уменьшить потребность в обработке растений химическими средствами.
Растения, которые улучшают почву
Эти культуры помогают перцу получать больше питательных веществ:
- морковь - глубокими корнями разрыхляет землю и улучшает доступ кислорода;
- листовой салат - задерживает влагу в почве и не дает ей быстро пересыхать в жару;
- горох и фасоль - насыщают землю азотом, что способствует активному росту зеленой массы;
- огурцы и кабачки - своими листьями притеняют землю, уменьшая испарение воды.
Как сделать идеальную грядку с перцем
Не нужно высаживать все культуры одновременно. Достаточно совместить:
- чеснок или базилик для защиты от вредителей;
- морковь или салат для улучшения почвы;
- укроп для привлечения полезных насекомых.
Такое соседство создает естественный баланс на грядке. В результате перец растет крепким, меньше болеет, лучше переносит жару и активно формирует крупные сочные плоды.
Также делимся другими интересными темами по огородничеству
Какие овощи посадить после гороха и фасоли, чтобы урожай был здоровым и по-настоящему богатым.
Где категорически нельзя сажать огурцы на огороде, чтобы не потерять урожай.
Что посадить рядом со свеклой, чтобы корнеплод вырос большим и сладким.