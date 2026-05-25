Дом и огород Посадите это возле перца: урожай будет вдвое больше без удобрения

Дата публикации 25 мая 2026 09:29
Что посадить возле перца, чтобы урожай был большой: растения, которые заменят удобрения
Огородник собирает урожай сладкого перца. Фото: istockphoto.com

Перец считается одной из самых прихотливых культур на огороде. Для хорошего роста ему нужны тепло, регулярный полив и питательная почва. Но даже при идеальном уходе может не хватить, если рядом растут плохие соседи. Есть растения-компаньоны, которые создают идеальные условия для капризного овоща. Благодаря им вырастить крупный, сочный и здоровый перец можно даже без регулярной подкормки.

Новости.LIVE делится секретами, что посадить рядом с перцем, чтобы урожай вас приятно удивил.

Какие растения не стоит сажать рядом с перцем

Не все культуры могут мирно соседствовать с перцем. Некоторые буквально истощают почву и провоцируют распространение болезней. Перец активно потребляет питательные вещества, поэтому рядом с ним не стоит высаживать растения, которые так же сильно истощают землю. Худшие соседи для перца:

  • помидоры;
  • баклажаны;
  • картофель.

Эти культуры относятся к семейству пасленовых, поэтому имеют одинаковые болезни и вредителей. Если одно растение заболеет, инфекция быстро распространится на всю грядку.

Лучшие растения-компаньоны для большого урожая перца

Есть культуры, которые работают как естественная подкормка и защита одновременно.

Растения, отпугивающие вредителей

Хорошие соседи для перца, которые защищают от насекомых.

  • чеснок и лук - отпугивают тлю и других опасных вредителей;
  • укроп, петрушка и кинза - создают ароматический барьер, который не нравится многим насекомым;
  • базилик - эффективно защищает от трипсов и белокрылки, а также положительно влияет на развитие кустов;
  • бархатцы - обеззараживают землю и сдерживают развитие почвенных вредителей.

Растения для привлечения полезных насекомых

Если позволить укропу или петрушке зацвести, они привлекут на грядку божьих коровок и других природных защитников, которые активно уничтожают тлю. Это поможет уменьшить потребность в обработке растений химическими средствами.

Растения, которые улучшают почву

Эти культуры помогают перцу получать больше питательных веществ:

  • морковь - глубокими корнями разрыхляет землю и улучшает доступ кислорода;
  • листовой салат - задерживает влагу в почве и не дает ей быстро пересыхать в жару;
  • горох и фасоль - насыщают землю азотом, что способствует активному росту зеленой массы;
  • огурцы и кабачки - своими листьями притеняют землю, уменьшая испарение воды.

Как сделать идеальную грядку с перцем

Не нужно высаживать все культуры одновременно. Достаточно совместить:

  • чеснок или базилик для защиты от вредителей;
  • морковь или салат для улучшения почвы;
  • укроп для привлечения полезных насекомых.

Такое соседство создает естественный баланс на грядке. В результате перец растет крепким, меньше болеет, лучше переносит жару и активно формирует крупные сочные плоды.

Леонид Волков - Редактор
