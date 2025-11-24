Что посадить в саду один раз - зимостойкие многолетники, цветущие годами

Посадите эти цветы один раз — и они будут цвести всю жизнь
Мечта о красивом, но неприхотливом саде, который цветет каждый год без лишних забот, вполне реальна. Достаточно посадить многолетники, прекрасно зимующие в открытом грунте. Они не боятся морозов, ежегодно становятся пышнее и не нуждаются в пересадке.
Новини.LIVE рассказывает, какие растения украсят сад с весны до осени и не потребуют сложного ухода.
Преимущества зимостойких многолетников
Многолетние цветы — идеальный выбор для тех, кто хочет красивый сад без постоянной пересадки. Они выдерживают морозы, не требуют укрытия и радуют цветением годами.
Топ растений, которые не боятся зимы
- Пионы — цветут десятилетиями, не требуют укрытия.
- Гости — замечательные для тени, с годами только пышнее.
- Лилейники — выносливые, долго цветут и легко зимуют.
- Астильба — добавляет саду нежности и хорошо переносит холода.
- Алиум (декоративный лук) — создает выразительные акценты на клумбах.
- Рудбекия и эхинацея — солнечные цветы, цветущие до заморозков.
- Ирисы — поражают разнообразием цветов и не боятся морозов.
- Морозники — расцветают даже под снегом.
- Декоративные злаки — украшают сад даже зимой.
Как создать гармоничный сад
Подбирайте многолетники по срокам цветения: ранние морозники, весенние пионы, летние лилейники, осенние злаки. Так ваш сад будет цвести непрерывно, а уход сведется к минимуму — только полив, легкая подкормка и весенняя обрезка.
Мы объясняли то, какое дерево способно высушить яму без химии и техники.
Также рассказывали о том, чего нельзя делать во время выращивания огурцов.
Ранее сообщалось о том, какие растения не стоит сажать под абрикосом, чтобы не потерять урожай.
Читайте Новини.LIVE!