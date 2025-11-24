Видео
Посадите эти цветы один раз — и они будут цвести всю жизнь

Дата публикации 24 ноября 2025 16:54
обновлено: 07:49
Что посадить в саду один раз - зимостойкие многолетники, цветущие годами
Ирисы в снегу. Фото: iStockphoto

Мечта о красивом, но неприхотливом саде, который цветет каждый год без лишних забот, вполне реальна. Достаточно посадить многолетники, прекрасно зимующие в открытом грунте. Они не боятся морозов, ежегодно становятся пышнее и не нуждаются в пересадке.

Новини.LIVE рассказывает, какие растения украсят сад с весны до осени и не потребуют сложного ухода.

Преимущества зимостойких многолетников

Многолетние цветы — идеальный выбор для тех, кто хочет красивый сад без постоянной пересадки. Они выдерживают морозы, не требуют укрытия и радуют цветением годами.

Топ растений, которые не боятся зимы

  • Пионы — цветут десятилетиями, не требуют укрытия.
  • Гости — замечательные для тени, с годами только пышнее.
  • Лилейники — выносливые, долго цветут и легко зимуют.
  • Астильба — добавляет саду нежности и хорошо переносит холода.
  • Алиум (декоративный лук) — создает выразительные акценты на клумбах.
  • Рудбекия и эхинацея — солнечные цветы, цветущие до заморозков.
  • Ирисы — поражают разнообразием цветов и не боятся морозов.
  • Морозники — расцветают даже под снегом.
  • Декоративные злаки — украшают сад даже зимой.

Как создать гармоничный сад

Подбирайте многолетники по срокам цветения: ранние морозники, весенние пионы, летние лилейники, осенние злаки. Так ваш сад будет цвести непрерывно, а уход сведется к минимуму — только полив, легкая подкормка и весенняя обрезка.

зима цветы советы сад многолетние растения
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
