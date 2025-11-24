Що посадити у саду один раз - зимостійкі багаторічники, що цвітуть роками

Іриси в снігу. Фото: iStockphoto

Мрія про гарний, але невибагливий сад, який квітне щороку без зайвих турбот, цілком реальна. Достатньо посадити багаторічники, що чудово зимують у відкритому ґрунті. Вони не бояться морозів, щороку стають пишнішими й не потребують пересаджування.

Новини.LIVE розповідає, які рослини прикрасять сад від весни до осені та не вимагатимуть складного догляду.

Переваги зимостійких багаторічників

Багаторічні квіти — ідеальний вибір для тих, хто хоче гарний сад без постійної пересадки. Вони витримують морози, не вимагають укриття та радують цвітінням роками.

Топ рослин, які не бояться зими

Півонії — цвітуть десятиліттями, не потребують укриття.

Гости — чудові для тіні, з роками лише пишнішають.

Лілійники — витривалі, довго квітнуть і легко зимують.

Астильба — додає саду ніжності й добре переносить холод.

Аліум (декоративна цибуля) — створює виразні акценти на клумбах.

Рудбекія та ехінацея — сонячні квіти, що квітнуть до заморозків.

Іриси — вражають розмаїттям кольорів і не бояться морозів.

Морозники — розквітають навіть під снігом.

Декоративні злаки — прикрашають сад навіть узимку.

Як створити гармонійний сад

Підбирайте багаторічники за термінами цвітіння: ранні морозники, весняні півонії, літні лілійники, осінні злаки. Так ваш сад квітнутиме безперервно, а догляд зведеться до мінімуму — лише полив, легке підживлення та весняне обрізання.

