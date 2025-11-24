Відео
Україна
Посадіть ці квіти один раз — і вони цвістимуть усе життя

Посадіть ці квіти один раз — і вони цвістимуть усе життя

Ua ru
Дата публікації: 24 листопада 2025 16:54
Оновлено: 07:49
Що посадити у саду один раз - зимостійкі багаторічники, що цвітуть роками
Іриси в снігу. Фото: iStockphoto

Мрія про гарний, але невибагливий сад, який квітне щороку без зайвих турбот, цілком реальна. Достатньо посадити багаторічники, що чудово зимують у відкритому ґрунті. Вони не бояться морозів, щороку стають пишнішими й не потребують пересаджування.

Новини.LIVE розповідає, які рослини прикрасять сад від весни до осені та не вимагатимуть складного догляду.

Читайте також:

Переваги зимостійких багаторічників

Багаторічні квіти — ідеальний вибір для тих, хто хоче гарний сад без постійної пересадки. Вони витримують морози, не вимагають укриття та радують цвітінням роками.

Топ рослин, які не бояться зими

  • Півонії — цвітуть десятиліттями, не потребують укриття.
  • Гости — чудові для тіні, з роками лише пишнішають.
  • Лілійники — витривалі, довго квітнуть і легко зимують.
  • Астильба — додає саду ніжності й добре переносить холод.
  • Аліум (декоративна цибуля) — створює виразні акценти на клумбах.
  • Рудбекія та ехінацея — сонячні квіти, що квітнуть до заморозків.
  • Іриси — вражають розмаїттям кольорів і не бояться морозів.
  • Морозники — розквітають навіть під снігом.
  • Декоративні злаки — прикрашають сад навіть узимку.

Як створити гармонійний сад

Підбирайте багаторічники за термінами цвітіння: ранні морозники, весняні півонії, літні лілійники, осінні злаки. Так ваш сад квітнутиме безперервно, а догляд зведеться до мінімуму — лише полив, легке підживлення та весняне обрізання.

Ми пояснювали те, яке дерево здатне висушити яму без хімії та техніки.

Також розповідали про те, чого не можна робити під час вирощування огірків.

Раніше повідомлялося про те, які рослини не варто садити під абрикосою, щоб не втратити врожай.

зима квіти поради сад багаторічні рослини
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
