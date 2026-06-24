Посадите эти растения под яблоней, и вы забудете о вредителях

Посадка полезных растений под яблоней. Коллаж: Новини.LIVE

Леонид Волков Редактор

Трудно представить украинский сад без яблони. Это плодовое дерево способно плодоносить десятки лет, но только при условии правильного ухода. Оказывается, защитить яблоню от опасных вредителей можно без лишних обработок и дорогих препаратов. Достаточно подобрать растения-компаньоны.

Новини.LIVE рассказывают, что посадить рядом с яблоней, чтобы укрепить ее здоровье и спасти от вредителей.

Какие растения принесут пользу яблоне

Чистотел

Это неприхотливое растение помогает сдерживать распространение тли, которая часто атакует молодые побеги и листья яблони. Также чистотел способствует улучшению состава почвы и участвует в накоплении азота, необходимого для активного роста дерева.

Пижма

Еще одним полезным соседом для яблони является пижма. Аромат цветущего растения не нравится многим вредителям. Оно способно помочь в борьбе с яблоневой плодожоркой, листогрызущими насекомыми и некоторыми другими паразитами. Дополнительным преимуществом является то, что из высушенных цветков и листьев можно приготовить настой для опрыскивания деревьев в период активности вредителей.

Клевер

Азот играет важную роль в развитии яблони, особенно весной и в начале лета. Одним из природных источников этого элемента является клевер. Ее корни взаимодействуют с полезными бактериями, которые накапливают азот в почве. К тому же клевер образует зеленый покров, который помогает дольше сохранять влагу и подавляет рост сорняков.

Бархатцы

Известны способностью отпугивать часть почвенных вредителей и украшать сад ярким цветением в течение всего лета.

Хоста

Хорошо чувствует себя в полутени под кроной дерева, помогает удерживать влагу в почве и придает приствольному кругу ухоженный вид.

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