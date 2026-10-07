Помогает ли фольга за батареей сделать комнату теплее: ответ экспертов

Женщина готовит комнату к зиме. Фото: Pinterest

Существует старый домашний лайфхак по утеплению комнаты — на стену за батареей нужно приклеить фольгу. Но есть нюанс. Если его не учесть, то ожидаемого результата не получится.

Как правильно утеплить дом, рассказывает Новини.LIVE.

Реклама

Фольга за батареей для утепления: какое условие важно

Если просто приклеить тонкую алюминиевую фольгу непосредственно к холодной стене, в комнате не станет теплее. Такой материал не утепляет конструкцию и не способен существенно уменьшить потери тепла через наружную стену.

Что действительно поможет, так это теплоотражающий экран, состоящий из фольгированного слоя и утеплителя. Они создают дополнительный барьер между горячей батареей и холодной поверхностью. Благодаря этому часть тепла в меньшей степени тратится на нагрев стены. Особенно уместен такой экран в старых домах, где за радиатором находится тонкая наружная стена или ниша.

Читайте также:

Теплоотражающий экран для утепления комнаты. Фото: Pinterest

В то же время не стоит ожидать, что после этого температура в доме подскочит на несколько градусов. Экран помогает сократить локальные теплопотери, но не заменяет утепление дома.

Что поможет сохранить больше тепла

Если стены промерзают, гораздо больший эффект дает полноценная теплоизоляция. Прежде всего речь идет о наружном утеплении, которое уменьшает потери тепла за счет большей площади стен.

Также стоит проверить, не закрывают ли батареи плотные шторы, мебель или декоративные панели. Радиатору нужна свободная циркуляция воздуха, чтобы тепло нормально распространялось по комнате.

Делимся другими полезными советами

Что нужно поставить на подоконник на ночь, чтобы избавиться от конденсата на окнах.

Зачем хозяйки кладут три лавровых листа под матрас.

Что засыпать в унитаз на ночь от налета и неприятного запаха.