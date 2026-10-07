Чи допомагає фольга за батареєю зробити кімнату теплішою: відповідь експертів

Жінка утеплює кімнату на зиму. Фото: Pinterest

Є старий домашній лайфхак для утеплення кімнати — на стіну за батареєю слід приклеїти фольгу. Але є нюанс. Якщо його не врахувати, то очікуваного результату не отримаєте.

Як правильно утеплити оселю, розповідає Новини.LIVE.

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Фольга за батареєю для утеплення: яка умова важлива

Якщо просто приклеїти тонку алюмінієву фольгу безпосередньо до холодної стіни, тепліше у кімнаті не стане. Такий матеріал не утеплює конструкцію і не здатен суттєво зменшити втрати тепла через зовнішню стіну.

Що дійсно допоможе, то це тепловідбивний екран, який складається з фольгованого шару та утеплювача. Вони створюють додатковий бар'єр між гарячою батареєю та холодною поверхнею. Завдяки цьому частина тепла менше витрачається на нагрівання стіни. Особливо доречним такий екран може бути у старих будинках, де за радіатором розташована тонка зовнішня стіна або ніша.

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Тепловідбивний екран для утеплення кімнати. Фото: Pinterest

Водночас не варто чекати, що після цього температура в оселі підскочить на кілька градусів. Екран допомагає скоротити локальні тепловтрати, але не замінює утеплення будинку.

Що допоможе зберегти більше тепла

Якщо стіни промерзають, значно більший ефект дає повноцінна теплоізоляція. Насамперед йдеться про зовнішнє утеплення, яке зменшує втрати тепла через більшу площу стін.

Також варто перевірити, чи не закривають батареї щільні штори, меблі або декоративні панелі. Радіатору потрібна вільна циркуляція повітря, щоб тепло нормально поширювалося кімнатою.

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