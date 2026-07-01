Подкормите этим крыжовник после сбора урожая: следующий год будет богатый

Подкормка крыжовника после плодоношения. Коллаж: Новини.LIVE

Леонид Волков Редактор

Сезон сбора урожая ягодных культур в самом разгаре. В садах украинцев активно созревает и крыжовник. Чаще всего, когда кусты уже отдали ароматные плоды, садоводы о них забывают. Но на самом деле это ошибка, ведь в этот период растение уже формирует плодовые почки на следующий год. Поэтому его необходимо поддержать. Есть полезные подкормки, которые укрепят садовую культуру и обеспечат щедрый урожай в следующем сезоне.

Новини.LIVE делится с вами главными секретами правильной подкормки крыжовника после сбора урожая.

Зачем подкармливать крыжовник после плодоношения

Правильно подобранная подкормка помогает кустам:

восстановить силы;

укрепить корневую систему;

стимулировать закладку новых плодовых почек;

подготовиться к холодам;

повысить устойчивость к болезням и стрессам.

Что необходимо сделать перед подкормкой ягодного куста

Перед подкормкой крыжовник нужно хорошо полить. Под каждый куст рекомендуется вылить примерно два ведра теплой воды, которая успела нагреться на солнце. Только после такого полива можно вносить питательные растворы. В противном случае корневая система может испытать стресс.

Лучшая минеральная подкормка для крыжовника после сбора урожая

Стоит использовать питательный раствор с калием, фосфором и древесной золой. Для его приготовления понадобится:

сульфат калия — 1 ст. л.;

суперфосфат — 1 ст. л.;

древесная зола — 200 г;

вода — 10 л.

Все компоненты нужно тщательно перемешать до однородности и полить куст у корней. Такое удобрение помогает растению быстрее восстановиться после сбора ягод, укрепляет побеги и способствует закладке будущего урожая.

Каким органическим удобрением подкормить крыжовник после плодоношения

Крыжовник не любит слишком частого внесения органических удобрений. Избыток питательных веществ может негативно сказаться на здоровье куста и даже спровоцировать развитие заболеваний.

Оптимальный вариант — использовать органику один раз в два года.

Для этого нужно:

растворить 300 г биогумуса в ведре воды;

вылить готовый раствор под один куст;

после полива присыпать приствольный круг сухой древесной золой;

замульчировать почву, чтобы дольше сохранить влагу.

Такая подкормка улучшает структуру почвы, активизирует полезную микрофлору и обеспечивает растение питательными веществами на длительное время.

Что делать, если куст сильно истощен

Если крыжовник рос в сложных условиях или дал очень обильный урожай, обычной подкормки может быть недостаточно. В таком случае нужно воспользоваться нитрофоской, приготовив рабочий раствор в соответствии с инструкцией производителя. Это комплексное удобрение поможет быстрее восполнить дефицит основных элементов питания.

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