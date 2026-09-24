Почему в холодильнике появилась вода и как избавиться от проблемы: советы специалистов

Девушка заглядывает в холодильник. Фото: istockphoto.com

Открываете холодильник, а под ящиками скопилось много воды? Это не всегда означает серьезную поломку. Причина часто кроется в крошечной детали.

Что нужно проверить в первую очередь и когда проблему можно устранить самостоятельно, рассказали специалисты Homes and Gardens, передает Новости.LIVE.

Реклама

Почему под ящиками холодильника скапливается вода

Небольшое количество влаги — это норма. Она попадает в холодильник вместе с теплым воздухом при открывании дверцы, а также испаряется из продуктов. Когда этот воздух охлаждается, на холодных поверхностях образуется конденсат.

В исправном холодильнике вода стекает в специальное дренажное отверстие, оттуда через канал попадает в поддон возле компрессора и постепенно испаряется. Вода скапливается на дне камеры или под ящиками для овощей, если этот дренаж забился.

Какую деталь проверить в первую очередь

Прежде всего найдите дренажное отверстие. Во многих моделях оно расположено внизу задней стенки холодильной камеры. Со временем в него могут попасть крошки, остатки продуктов и другая грязь. Внутри дренажа постоянно влажно, а это благоприятная среда для бактерий, дрожжей и плесневых грибков. Со временем они образуют скользкий налет, который постепенно сужает канал и может полностью перекрыть отток воды. Иногда вода внутри канала замерзает, полностью перекрывая отток.

Читайте также:

Перед очисткой следует отключить холодильник от электросети и ознакомиться с рекомендациями производителя именно для вашей модели. Загрязнения можно аккуратно удалить мягкой щёткой или другим безопасным приспособлением, а канал промыть небольшим количеством тёплой воды.

Важно: острые ножи, спицы и другие металлические предметы использовать не следует. Ими легко повредить дренажную систему.

Устройство для очистки и дренажное отверстие в холодильнике. Коллаж: Новости.LIVE

Как промыть дренажное отверстие

С помощью шприца дренажный канал холодильника можно промыть довольно просто. Лучше всего взять большой шприц без иглы объемом примерно 20–50 мл.

Что делать:

Сначала отключите холодильник от розетки и удалите воду возле дренажного отверстия. Наберите в шприц тёплую, но не горячую воду. Кончик шприца аккуратно приставьте к отверстию и медленно впрыскивайте воду небольшими порциями. Сильное давление создавать не нужно. Обычно достаточно несколько раз набрать и подать тёплую воду, чтобы размягчить и вымыть мелкие остатки пищи или слизь внутри канала.

Если вода начала свободно поступать в отверстие и больше не возвращается обратно в камеру, дренаж, скорее всего, прочищен.

Если внутри образовался лёд, дайте холодильнику частично оттаять, а затем повторите промывку тёплой водой.

Что ещё может вызвать появление воды

Если дренаж чист, обратите внимание на дверцу холодильника. Загрязненный, деформированный или изношенный уплотнитель пропускает внутрь тёплый влажный воздух. В результате конденсата становится значительно больше. Протрите резиновый уплотнитель и проверьте, плотно ли дверца прилегает к корпусу.

Причиной избыточной влажности также могут быть открытые емкости с жидкостью и теплые блюда. Еду лучше хранить накрытой, а приготовленные продукты перед помещением в холодильник немного охладить.

Когда лучше вызвать мастера

Если вы прочистили дренаж, проверили уплотнитель, но вода под ящиками появляется снова, причина может быть более сложной. Особенно настораживать должны:

большое количество льда;

регулярные протечки;

необычные шумы;

ситуация, когда холодильник перестал нормально охлаждать продукты.

В таком случае неисправность может быть связана с системой размораживания, дренажем или другими внутренними компонентами, поэтому прибор лучше показать специалисту.

Делимся другими полезными советами по поддержанию чистоты в доме

Как прочистить забитый слив на кухне за 0 гривен.

Чем помыть пластиковые оконные рамы, чтобы избавиться от желтизны.

Зачем класть губку для мытья посуды в отсек стиральной машины.