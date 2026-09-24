Чому в холодильнику збирається вода і як позбутися проблеми: поради фахівців

Дівчина заглядає у холодильник. Фото: istockphoto.com

Відкриваєте холодильник, а під ящиками натекло багато води? Це не завжди говорить про серйозну поломку. Причина часто ховається у крихітній деталі.

Що перевірити насамперед і коли проблему можна усунути самостійно, розповіли фахівці Homes and Gardens, передає Новини.LIVE.

Реклама

Чому під ящиками холодильника збирається вода

Невелика кількість вологи є нормою. Вона потрапляє у холодильник із теплим повітрям під час відкривання дверцят, а також випаровується з продуктів. Коли це повітря охолоджується, на холодних поверхнях утворюється конденсат.

У справному холодильнику вода стікає до спеціального дренажного отвору, звідти через канал потрапляє у піддон біля компресора та поступово випаровується. Вода накопичується на дні камери або під ящиками для овочів, якщо цей дренаж забився.

Яку деталь перевірити першою

Насамперед знайдіть дренажний отвір. У багатьох моделях він розташований внизу задньої стінки холодильної камери. З часом у нього можуть потрапити крихти, залишки продуктів та інший бруд. Усередині дренажу постійно волого, а це сприятливе середовище для бактерій, дріжджів і пліснявих грибків. З часом вони утворюють слизький наліт, який поступово звужує канал і може повністю перекрити відтік води. Іноді вода всередині каналу замерзає, повністю перекриваючи відтік.

Читайте також:

Перед очищенням варто відключити холодильник від електромережі та перевірити рекомендації виробника саме для вашої моделі. Забруднення можна обережно прибрати м'яким йоржиком або іншим безпечним пристосуванням, а канал промити невеликою кількістю теплої води.

Важливо: гострі ножі, спиці та інші металеві предмети використовувати не варто. Ними легко пошкодити дренажну систему.

Пристрій для очищення та дренажний отвір у холодильнику. Колаж: Новини.LIVE

Як промити дренажний отвір

За допомогою шприца дренажний канал холодильника можна промити досить просто. Найкраще взяти великий шприц без голки приблизно на 20-50 мл.

Що робити:

Спочатку вимкніть холодильник із розетки та приберіть воду біля дренажного отвору. Наберіть у шприц теплу, але не гарячу воду. Кінчик шприца акуратно приставте до отвору і повільно впорскуйте воду невеликими порціями. Сильний тиск створювати не потрібно. Зазвичай достатньо кілька разів набрати й подати теплу воду, щоб розм'якшити та вимити дрібні залишки їжі чи слиз усередині каналу.

Якщо вода почала вільно йти в отвір і більше не повертається назад у камеру, дренаж, найімовірніше, прочищений.

Якщо всередині утворилася крига, дайте холодильнику частково розморозитися, а потім повторіть промивання теплою водою.

Що ще може спричинити появу води

Якщо дренаж чистий, зверніть увагу на дверцята холодильника. Забруднений, деформований або зношений ущільнювач пропускає всередину тепле вологе повітря. У результаті конденсату стає значно більше. Протріть гумовий ущільнювач і перевірте, чи дверцята щільно прилягають до корпусу.

Причиною надлишкової вологи також можуть бути відкриті ємності з рідиною та теплі страви. Їжу краще зберігати накритою, а приготовлені продукти перед розміщенням у холодильнику трохи охолодити.

Коли краще викликати майстра

Якщо ви прочистили дренаж, перевірили ущільнювач, але вода під ящиками з'являється знову, причина може бути складнішою. Особливо насторожити мають:

велика кількість льоду;

регулярні протікання;

незвичні шуми;

ситуація, коли холодильник перестав нормально охолоджувати продукти.

У такому разі несправність може бути пов'язана із системою розморожування, дренажем або іншими внутрішніми компонентами, тому прилад краще показати фахівцю.

Ділимося іншими корисними порадами для чистоти у домі

Як прочистити забитий злив на кухні за 0 гривень.

Чим помити пластикові віконні рами, щоб позбутися жовтизни.

Навіщо класти губку для миття посуду у відсік пральної машини.