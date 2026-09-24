Чому в холодильнику збирається вода і як позбутися проблеми: поради фахівців

Зібралась вода під ящиками холодильника: як усунути проблему
Відкриваєте холодильник, а під ящиками натекло багато води? Це не завжди говорить про серйозну поломку. Причина часто ховається у крихітній деталі.
Що перевірити насамперед і коли проблему можна усунути самостійно, розповіли фахівці Homes and Gardens, передає Новини.LIVE.
Чому під ящиками холодильника збирається вода
Невелика кількість вологи є нормою. Вона потрапляє у холодильник із теплим повітрям під час відкривання дверцят, а також випаровується з продуктів. Коли це повітря охолоджується, на холодних поверхнях утворюється конденсат.
У справному холодильнику вода стікає до спеціального дренажного отвору, звідти через канал потрапляє у піддон біля компресора та поступово випаровується. Вода накопичується на дні камери або під ящиками для овочів, якщо цей дренаж забився.
Яку деталь перевірити першою
Насамперед знайдіть дренажний отвір. У багатьох моделях він розташований внизу задньої стінки холодильної камери. З часом у нього можуть потрапити крихти, залишки продуктів та інший бруд. Усередині дренажу постійно волого, а це сприятливе середовище для бактерій, дріжджів і пліснявих грибків. З часом вони утворюють слизький наліт, який поступово звужує канал і може повністю перекрити відтік води. Іноді вода всередині каналу замерзає, повністю перекриваючи відтік.
Перед очищенням варто відключити холодильник від електромережі та перевірити рекомендації виробника саме для вашої моделі. Забруднення можна обережно прибрати м'яким йоржиком або іншим безпечним пристосуванням, а канал промити невеликою кількістю теплої води.
Важливо: гострі ножі, спиці та інші металеві предмети використовувати не варто. Ними легко пошкодити дренажну систему.
Як промити дренажний отвір
За допомогою шприца дренажний канал холодильника можна промити досить просто. Найкраще взяти великий шприц без голки приблизно на 20-50 мл.
Що робити:
- Спочатку вимкніть холодильник із розетки та приберіть воду біля дренажного отвору.
- Наберіть у шприц теплу, але не гарячу воду.
- Кінчик шприца акуратно приставте до отвору і повільно впорскуйте воду невеликими порціями. Сильний тиск створювати не потрібно.
- Зазвичай достатньо кілька разів набрати й подати теплу воду, щоб розм'якшити та вимити дрібні залишки їжі чи слиз усередині каналу.
Якщо вода почала вільно йти в отвір і більше не повертається назад у камеру, дренаж, найімовірніше, прочищений.
Якщо всередині утворилася крига, дайте холодильнику частково розморозитися, а потім повторіть промивання теплою водою.
Що ще може спричинити появу води
Якщо дренаж чистий, зверніть увагу на дверцята холодильника. Забруднений, деформований або зношений ущільнювач пропускає всередину тепле вологе повітря. У результаті конденсату стає значно більше. Протріть гумовий ущільнювач і перевірте, чи дверцята щільно прилягають до корпусу.
Причиною надлишкової вологи також можуть бути відкриті ємності з рідиною та теплі страви. Їжу краще зберігати накритою, а приготовлені продукти перед розміщенням у холодильнику трохи охолодити.
Коли краще викликати майстра
Якщо ви прочистили дренаж, перевірили ущільнювач, але вода під ящиками з'являється знову, причина може бути складнішою. Особливо насторожити мають:
- велика кількість льоду;
- регулярні протікання;
- незвичні шуми;
- ситуація, коли холодильник перестав нормально охолоджувати продукти.
У такому разі несправність може бути пов'язана із системою розморожування, дренажем або іншими внутрішніми компонентами, тому прилад краще показати фахівцю.
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