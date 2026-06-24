Пластиковые окна пожелтели: какое средство отмоет раму за пять минут
Даже современные пластиковые окна со временем могут потерять свою белизну из-за пыли, жирового налета, копоти, дыма, солнца или недостаточного ухода. Когда пластик приобретает неприятный желтоватый оттенок, многие сразу прибегают к сильнодействующим химическим средствам. Но на самом деле вернуть окнам свежий вид можно с помощью домашнего раствора, который стоит копейки и есть на каждой кухне.
Новини.LIVE делится главным секретом белоснежных пластиковых окон.
Каким средством отмыть пожелтевшие пластиковые рамы
Самое доступное и эффективное средство от желтизны пластиковых рам — обычная пищевая сода. Она мягко удаляет загрязнения, не царапает поверхность и не повреждает пластик.
Для приготовления чистящего раствора необходимо:
- 5 ст. л. пищевой соды;
- 2 л теплой воды.
Как использовать:
- Полностью растворите соду в воде.
- Смочите в смеси мягкую губку или тряпку из микрофибры.
- Протрите рамы, створки и подоконники.
- Особое внимание следует уделить местам, где желтизна заметна больше всего.
- Через несколько минут поверхность можно протереть чистой влажной салфеткой и вытереть насухо.
Каких средств лучше избегать
Чтобы не испортить пластиковые окна, не рекомендуется использовать:
- абразивные порошки;
- металлические щетки и жесткие губки;
- концентрированные растворители;
- средства с высоким содержанием хлора;
- агрессивные кислоты.
Подобные химические вещества могут оставить царапины, привести к потускнению пластика или повредить уплотнители, обеспечивающие герметичность окна.
Как надолго сохранить чистоту окон
Специалисты рекомендуют очищать пластиковые рамы не реже одного раза в месяц. Регулярный уход не позволяет загрязнениям накапливаться и въедаться в поверхность, а сам пластик дольше сохраняет свежий и ухоженный вид. А простой содовый раствор станет безопасным помощником, который поможет вернуть рамам опрятный вид.
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