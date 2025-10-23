Переход на зимнее время в Украине 2025 - как пережить без стресса и бессонницы

Часы возле кровати. Фото: Pixabay

Перевод часов всего на час может вызвать усталость, бессонницу и раздражительность. Чтобы этого избежать, нужно дать телу время адаптироваться.

Новини.LIVE делится советами, как подготовиться к переходу на зимнее время и помочь организму быстрее привыкнуть к новому режиму.

Больше света по утрам

После перехода на зимнее время световой день сокращается, поэтому стоит получать как можно больше солнечного света в первой половине дня. Прогулки по утрам помогают стабилизировать биоритмы, улучшают настроение и облегчают засыпание вечером.

Придерживайтесь стабильного режима сна

Ложитесь и просыпайтесь в одно и то же время — даже в выходные. Регулярность поможет организму быстрее подстроиться под новый график и избежать резких колебаний энергии в течение дня.

Используйте маску для сна

Темные утра и короткие дни могут нарушать баланс сна. Маска поможет создать стабильную световую среду, улучшить качество отдыха ночью и уменьшить усталость утром.

Подготовьтесь заранее

Еще вечером перед переводом часов измените настройки и ложитесь спать на 20-30 минут раньше. Это поможет организму плавно привыкнуть к новому режиму и избежать сонливости на следующий день.

