Україна
Перехід на зимовий час — як швидше звикнути до нового режиму

Перехід на зимовий час — як швидше звикнути до нового режиму

Ua ru
Дата публікації: 23 жовтня 2025 15:58
Оновлено: 15:48
Перехід на зимовий час в Україні 2025 - як пережити без стресу та безсоння
Годинник біля ліжка. Фото: Pixabay

Переведення годинника лише на годину може викликати втому, безсоння й дратівливість. Щоб цього уникнути, потрібно дати тілу час адаптуватися.

Новини.LIVE ділиться порадами, як підготуватися до переходу на зимовий час і допомогти організму швидше звикнути до нового режиму.

Читайте також:

Більше світла вранці

Після переходу на зимовий час світловий день скорочується, тому варто отримувати якомога більше сонячного світла у першій половині дня. Прогулянки вранці допомагають стабілізувати біоритми, покращують настрій і полегшують засинання ввечері.

Дотримуйтеся стабільного режиму сну

Лягайте й прокидайтеся в один і той самий час — навіть у вихідні. Регулярність допоможе організму швидше підлаштуватися під новий графік і уникнути різких коливань енергії протягом дня.

Використовуйте маску для сну

Темні ранки й короткі дні можуть порушувати баланс сну. Маска допоможе створити стабільне світлове середовище, поліпшити якість відпочинку вночі та зменшити втому вранці.

Підготуйтеся заздалегідь

Ще ввечері перед переведенням годинника змініть налаштування та лягайте спати на 20-30 хвилин раніше. Це допоможе організму плавно звикнути до нового режиму й уникнути сонливості наступного дня.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
