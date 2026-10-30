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Главная Дом и огород Папоротник привлечет удачу: где поставить растение по фэншуй

Папоротник привлечет удачу: где поставить растение по фэншуй

Ua ru
30 октября 2026 11:21
Где поставить папоротник в доме для привлечения удачи и благополучия: советы фэншуй Фото: thegreeneast.co.uk
Вазон с папоротником в руках. Фото: thegreeneast.co.uk

Обычный комнатный папоротник способен не только украсить дом, но и стать символом удачи и благополучия. Согласно древнему китайскому учению фэншуй, его пышная зеленая листва олицетворяет процветание, а также защищает от негативной энергии. Однако важно выбрать правильное место для растения.

Новини.LIVE рассказывают, где поставить папоротник в доме, чтобы он притягивал удачу и благополучие.

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Где поставить комнатный папоротник по фэншуй

Гостиная

Эта комната — место, где мы общаемся, проводим время с родными и друзьями. Именно гостиная считается одним из лучших мест для размещения папоротника. Выбирайте светлое место без прямых солнечных лучей. Здесь зеленое растение поможет поддерживать атмосферу спокойствия, взаимопонимания и процветания.

Спальня

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Если вы хотите создать в доме атмосферу уюта и спокойствия, папоротник можно поставить и в спальне. Его нежные зеленые листья также прекрасно дополнят интерьер комнаты.

Прихожая

В фэншуй входная дверь считается местом, через которое в дом поступает энергия. Именно поэтому расположению предметов у входа уделяют особое внимание. Папоротник в прихожей символизирует защиту дома от негативного воздействия и приглашение положительной энергии. Однако растению необходимо обеспечить достаточное количество рассеянного света.

Кухня

Еще одно благоприятное место для папоротника по фэншуй. Кухня традиционно ассоциируется с едой, достатком и семейным благополучием. Считается, что пышное зеленое растение здесь символизирует финансовое благополучие и процветание семьи. Главное, не ставьте его рядом с горячей плитой.

Где не стоит ставить папоротник

Даже если вы следуете принципам фэншуй, не забывайте о потребностях самого растения. Большинство комнатных папоротников любят:

  • рассеянный свет;
  • умеренную температуру;
  • повышенную влажность.

Избегайте мест возле батарей, обогревателей и окон, на которые падает палящее солнце. Также не оставляйте папоротник в темном углу без освещения.

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Максим Лозовой - Редактор
Автор:
Максим Лозовой

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