Вазон із папороттю в руках. Фото: thegreeneast.co.uk

Звичайна кімнатна папороть здатна не лише прикрасити оселю, а й стати символом удачі та достатку. За давнім китайським вченням феншуй, її пишне зелене листя уособлює процвітання, а також захищає від негативної енергії. Однак важливо обрати правильне місце для рослини.

Новини.LIVE розповідає, де поставити папороть в оселі, щоб вона притягувала удачу та добробут.

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Де поставити кімнатну папороть за феншуй

Вітальня

Ця кімната — місце, де ми спілкуємося, проводимо час із рідними та друзями. Саме вітальня вважається одною з найкращих для розміщення папороті. Обирайте світле місце без прямих сонячних променів. Тут зелена рослина допоможе підтримувати атмосферу спокою, взаєморозуміння та процвітання.

Спальня

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Якщо ви прагнете створити вдома атмосферу затишку та спокою, папороть можна поставити й у спальні. Її ніжне зелене листя також чудово доповнить інтер'єр кімнати.

Передпокій

У феншуй вхідні двері вважаються місцем, через яке до оселі надходить енергія. Саме тому розташуванню предметів біля входу приділяють особливу увагу. Папороть у передпокої символізує захист дому від негативного впливу та запрошення позитивної енергії. Проте рослині потрібно забезпечити достатньо розсіяного світла.

Кухня

Ще одне сприятливе місце для папороті за феншуй. Кухня традиційно асоціюється з їжею, достатком і сімейним добробутом. Вважається, що пишна зелена рослина тут символізує фінансове благополуччя та процвітання родини. Головне, не ставте її поблизу гарячої плити.

Де не варто ставити папороть

Навіть якщо ви дотримуєтеся принципів феншуй, не забувайте про потреби самої рослини. Більшість кімнатних папоротей люблять:

розсіяне світло;

помірну температуру;

підвищену вологість.

Уникайте місць біля батарей, обігрівачів і вікон із палючим сонцем. Також не залишайте папороть у темному кутку без освітлення.

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