Как правильно пересадить облепиху осенью - советы садоводам для безопасного укоренения

Осенняя пересадка облепихи — как не повредить дерево
Облепиха — прихотливая культура, которая болезненно реагирует на пересадку. Из-за разветвленной корневой системы дерево легко травмируется и долго приживается. Чтобы избежать стресса для растения, важно выбрать правильное время и действовать максимально осторожно.
Новини.LIVE рассказывает, как пересадить облепиху осенью, чтобы она быстро адаптировалась и без проблем перезимовала.
Как пересадить облепиху осенью
Облепиха — привередливое растение, которое болезненно переносит пересадку. Поэтому важно действовать осторожно, чтобы не травмировать корневую систему. Лучшее время для пересадки — сентябрь или октябрь, когда дерево уже отдыхает, но земля еще не мерзла.
Как правильно выкопать дерево
Начинайте копать на расстоянии не менее 60 см от ствола, постепенно углубляясь. Главное — не повредить основные корни. Если часть корней все же зацепили, обработайте срезы древесным углем, чтобы предотвратить гниение.
Подготовка нового места
Облепиха любит легкую, дренированную почву.
Если земля тяжелая или глинистая — смешайте ее с песком и торфом.
Подготовка ямы:
- на дно положите дренаж (щебень или гравий);
- добавьте слой плодородной смеси с компостом;
- расправьте корни в яме;
- засыпьте подготовленным грунтом, слегка утрамбуйте и хорошо полейте.
Как ухаживать после пересадки
После посадки землю нужно замульчировать торфом, перегноем или сухими листьями. Это сохранит влагу и защитит корни от промерзания. В первые недели после пересадки поливайте облепиху умеренно — не допускайте ни пересыхания, ни переизбытка воды.
