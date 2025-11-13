Видео
Україна
Видео

Осенняя пересадка облепихи — как не повредить дерево

Осенняя пересадка облепихи — как не повредить дерево

Ua ru
Дата публикации 13 ноября 2025 22:33
обновлено: 21:14
Как правильно пересадить облепиху осенью - советы садоводам для безопасного укоренения
Облепиха растет в саду. Фото: Pixabay

Облепиха — прихотливая культура, которая болезненно реагирует на пересадку. Из-за разветвленной корневой системы дерево легко травмируется и долго приживается. Чтобы избежать стресса для растения, важно выбрать правильное время и действовать максимально осторожно.

Новини.LIVE рассказывает, как пересадить облепиху осенью, чтобы она быстро адаптировалась и без проблем перезимовала.

Читайте также:

Как пересадить облепиху осенью

Облепиха — привередливое растение, которое болезненно переносит пересадку. Поэтому важно действовать осторожно, чтобы не травмировать корневую систему. Лучшее время для пересадки — сентябрь или октябрь, когда дерево уже отдыхает, но земля еще не мерзла.

Как правильно выкопать дерево

Начинайте копать на расстоянии не менее 60 см от ствола, постепенно углубляясь. Главное — не повредить основные корни. Если часть корней все же зацепили, обработайте срезы древесным углем, чтобы предотвратить гниение.

Подготовка нового места

Облепиха любит легкую, дренированную почву.
Если земля тяжелая или глинистая — смешайте ее с песком и торфом.

Подготовка ямы:

  • на дно положите дренаж (щебень или гравий);
  • добавьте слой плодородной смеси с компостом;
  • расправьте корни в яме;
  • засыпьте подготовленным грунтом, слегка утрамбуйте и хорошо полейте.

Как ухаживать после пересадки

После посадки землю нужно замульчировать торфом, перегноем или сухими листьями. Это сохранит влагу и защитит корни от промерзания. В первые недели после пересадки поливайте облепиху умеренно — не допускайте ни пересыхания, ни переизбытка воды.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
