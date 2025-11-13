Як правильно пересадити обліпиху восени - поради садівникам для безпечного укорінення

Обліпиха росте у саду. Фото: Pixabay

Обліпиха — вибаглива культура, яка болісно реагує на пересадку. Через розгалужену кореневу систему дерево легко травмується й довго приживається. Щоб уникнути стресу для рослини, важливо вибрати правильний час і діяти максимально обережно.

Новини.LIVE розповідає, як пересадити обліпиху восени, щоб вона швидко адаптувалася й без проблем перезимувала.

Як пересадити обліпиху восени

Обліпиха — вибаглива рослина, яка болісно переносить пересадку. Тому важливо діяти обережно, щоб не травмувати кореневу систему. Найкращий час для пересадки — вересень або жовтень, коли дерево вже відпочиває, але земля ще не мерзла.

Як правильно викопати дерево

Починайте копати на відстані не менше 60 см від стовбура, поступово заглиблюючись. Головне — не пошкодити основне коріння. Якщо частину коренів усе ж зачепили, обробіть зрізи деревним вугіллям, щоб запобігти гниттю.

Підготовка нового місця

Обліпиха любить легкий, дренований ґрунт.

Якщо земля важка чи глиниста — змішайте її з піском і торфом.

Підготовка ями:

на дно покладіть дренаж (щебінь або гравій);

додайте шар родючої суміші з компостом;

розправте коріння у ямі;

засипте підготовленим ґрунтом, злегка утрамбуйте та добре полийте.

Як доглядати після пересадки

Після посадки землю потрібно замульчувати торфом, перегноєм або сухим листям. Це збереже вологу й захистить коріння від промерзання. У перші тижні після пересадки поливайте обліпиху помірно — не допускайте ні пересихання, ні надлишку води.

