Осіння пересадка обліпихи — як не пошкодити дерево

Осіння пересадка обліпихи — як не пошкодити дерево

Дата публікації: 13 листопада 2025 22:33
Оновлено: 21:14
Як правильно пересадити обліпиху восени - поради садівникам для безпечного укорінення
Обліпиха росте у саду. Фото: Pixabay

Обліпиха — вибаглива культура, яка болісно реагує на пересадку. Через розгалужену кореневу систему дерево легко травмується й довго приживається. Щоб уникнути стресу для рослини, важливо вибрати правильний час і діяти максимально обережно.

Новини.LIVE розповідає, як пересадити обліпиху восени, щоб вона швидко адаптувалася й без проблем перезимувала.

Читайте також:

Як пересадити обліпиху восени

Обліпиха — вибаглива рослина, яка болісно переносить пересадку. Тому важливо діяти обережно, щоб не травмувати кореневу систему. Найкращий час для пересадки — вересень або жовтень, коли дерево вже відпочиває, але земля ще не мерзла.

Як правильно викопати дерево

Починайте копати на відстані не менше 60 см від стовбура, поступово заглиблюючись. Головне — не пошкодити основне коріння. Якщо частину коренів усе ж зачепили, обробіть зрізи деревним вугіллям, щоб запобігти гниттю.

Підготовка нового місця

Обліпиха любить легкий, дренований ґрунт.
Якщо земля важка чи глиниста — змішайте її з піском і торфом.

Підготовка ями:

  • на дно покладіть дренаж (щебінь або гравій);
  • додайте шар родючої суміші з компостом;
  • розправте коріння у ямі;
  • засипте підготовленим ґрунтом, злегка утрамбуйте та добре полийте.

Як доглядати після пересадки

Після посадки землю потрібно замульчувати торфом, перегноєм або сухим листям. Це збереже вологу й захистить коріння від промерзання. У перші тижні після пересадки поливайте обліпиху помірно — не допускайте ні пересихання, ні надлишку води.

Ми вже писали про те, що робити, щоб картопля не псувалася й не проростала у погребі.

Раніше повідомлялося про те, як розпізнати кліща, обробити смородину та запобігти його поширенню.

Також ми пояснювали те, яке дерево здатне висушити яму без хімії та техніки.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
