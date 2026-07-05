Огурцы страдают от жары: когда поливать, чем подкормить и как защитить

Уход за огурцами летом. Коллаж: Новости.LIVE

Леонид Волков Редактор

Июльская жара становится серьезным испытанием для украинских огородников. Особенно остро на высокую температуру реагируют огурцы. Чтобы не потерять урожай, стоит соблюдать простые правила полива, подкормки, защиты от вредителей и болезней.

Новости.LIVE делится секретами, которые помогут огурцам пережить жару и подарить щедрый урожай.

Как правильно поливать огурцы в сильную жару

Огурцы относятся к тем культурам, которые лучше поливать чаще, но небольшими порциями. Так можно поддерживать достаточную влажность. В сильную жару (выше +30 °C) стоит поливать ежедневно или через день. В менее жаркие дни достаточно поливать каждые 3–4 дня. Если есть возможность, стоит организовать капельный полив. Он обеспечивает постепенное увлажнение почвы и помогает значительно легче пережить длительную жару.

Для полива используйте только тёплую воду температурой не ниже +20 °C. Лучшее время — утром или вечером после 18:00.

Как поддержать огурцы во время жары

Когда температура превышает +30°C, огурцы испытывают сильный стресс. Чтобы помочь растениям пережить этот сложный период, используйте:

1. Затенение

Используйте специальную сетку для затенения. Оптимальным вариантом для огурцов считается затенение примерно на 40–45 %. Такая сетка создает более комфортный микроклимат и может снизить температуру на грядке на несколько градусов. Слишком плотное затенение использовать не стоит, ведь из-за недостатка света растения начнут вытягиваться, а плодоношение ухудшится.

2. Мульча

Когда температура воздуха превышает +30 градусов, важно защитить не только сами растения, но и землю вокруг них.

Слой мульчи из соломы, подсушенной скошенной травы или крапивы помогает дольше удерживать влагу, уменьшает перегрев почвы и сокращает количество поливов. Опытные огородники также отмечают, что крапива способна частично отпугивать слизней.

3. Антистрессовые препараты или средства на основе янтарной кислоты

Для профилактики грибковых заболеваний также применяют опрыскивание раствором молочной сыворотки с йодом, чередуя такие обработки с биофунгицидами. Это помогает поддерживать здоровое состояние листьев без чрезмерной химической нагрузки.

Чем подкормить огурцы в июле 2026 года

Во время сильной жары корни работают менее активно, поэтому часть питательных веществ целесообразнее вносить путем опрыскивания по листьям.

Особенно важен в этот период калий. Именно он отвечает за нормальное плодоношение и помогает растениям легче переносить высокие температуры. Если на листьях появляется жёлтая сухая кайма, а плоды начинают искривляться, это может свидетельствовать о недостатке этого элемента.

Для подкормки можно использовать:

древесную золу на слабокислых почвах;

монофосфат калия;

сульфат калия.

Золу предварительно настаивают в воде в течение 1–2 суток, после чего вносят только во влажную почву. Минеральные удобрения применяют в соответствии с рекомендованными производителем дозировками.

Через несколько дней после калийной подкормки следует обеспечить растения кальцием и бором. Именно эти элементы помогают уменьшить осыпание завязей и поддерживают развитие плодов в жаркий период.

Как защитить огурцы от паутинного клеща и трипсов

Жаркая и сухая погода создает идеальные условия для массового размножения паутинного клеща и трипсов. При температуре выше +30 градусов развитие этих вредителей происходит очень быстро.

Именно поэтому профилактику лучше проводить еще до появления заметных признаков поражения. Если листья уже начинают скручиваться или покрываются характерными светлыми пятнышками, бороться с вредителями будет гораздо сложнее.

Для защиты часто используют современные биологические препараты, которые имеют короткий период ожидания до сбора урожая. В то же время стоит помнить, что они не действуют на яйца вредителей. Именно поэтому примерно через пять дней после первой обработки рекомендуется провести повторное опрыскивание, чтобы прервать цикл развития новых поколений.

Не оставляйте спелые огурцы на лозах

Еще одно простое правило, которое часто недооценивают, — регулярный сбор плодов.

Переросшие огурцы активно забирают воду и питательные вещества, которых в период жары растениям и без того не хватает. Если своевременно снимать урожай, кусты будут направлять силы на формирование новых завязей, а плодоношение продлится дольше.

Чего категорически нельзя делать во время жары

В разгар лета стоит отказаться от подкормки концентрированными органическими настоями — куриным пометом, коровьим навозом или перебродившими травяными смесями. В сильно прогретой почве такие удобрения активизируют процессы брожения, что может привести к повреждению корневой системы и резкому увяданию растений.

Азотные органические подкормки лучше отложить до периода, когда температура воздуха стабильно опустится ниже +25 градусов.

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