Как выгуливать собаку в Украине осенью 2025 - правила, штрафы и советы владельцам

Собака на лужайке. Фото: Pinterest

В Украине действуют четкие правила выгула собак, за нарушение которых владельцев могут оштрафовать или даже лишить животного. Ответственность предусмотрена за неправильный выгул, нападение и ущерб имуществу.

Новини.LIVE рассказывает, какие ограничения действуют осенью 2025 года и как избежать наказания.

Реклама

Читайте также:

Правила выгула собак

Все породы в Украине делятся на декоративные, беспородные и потенциально опасные. Для последних обязательны поводок и намордник. Выгуливать животное нужно только в специально отведенных местах, подальше от детских площадок и людных зон. Даже маленьких собак стоит держать на поводке — это обезопасит и прохожих, и само животное.

Какая ответственность предусмотрена

За выгул без намордника или поводка предусмотрен штраф от 17 до 51 грн, а за повторное нарушение — разбирательство в суде и возможное изъятие животного. Если собака кого-то укусила или повредила чужое имущество, штраф возрастает до нескольких сотен гривен, а иногда дело передается в суд.

Совет владельцам

Для спокойствия можно оформить страховку на собаку — в случае инцидента ущерб компенсирует страховая компания. Также полезно чипировать животное: это поможет найти владельца, если собака потеряется или окажется на улице.

Мы уже писали о том, как самостоятельно спустить воздух из радиаторов.

Ранее сообщалось о том, в каких случаях вырубка разрешена, а когда может стать нарушением.

Также мы объясняли то, что поставить в курятник зимой, чтобы куры неслись активнее.