Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Новый закон по выгулу собак в Украине 2025 — размер штрафа

Новый закон по выгулу собак в Украине 2025 — размер штрафа

Ua ru
Дата публикации 16 октября 2025 01:20
Как выгуливать собаку в Украине осенью 2025 - правила, штрафы и советы владельцам
Собака на лужайке. Фото: Pinterest

В Украине действуют четкие правила выгула собак, за нарушение которых владельцев могут оштрафовать или даже лишить животного. Ответственность предусмотрена за неправильный выгул, нападение и ущерб имуществу.

Новини.LIVE рассказывает, какие ограничения действуют осенью 2025 года и как избежать наказания.

Реклама
Читайте также:

Правила выгула собак

Все породы в Украине делятся на декоративные, беспородные и потенциально опасные. Для последних обязательны поводок и намордник. Выгуливать животное нужно только в специально отведенных местах, подальше от детских площадок и людных зон. Даже маленьких собак стоит держать на поводке — это обезопасит и прохожих, и само животное.

Какая ответственность предусмотрена

За выгул без намордника или поводка предусмотрен штраф от 17 до 51 грн, а за повторное нарушение — разбирательство в суде и возможное изъятие животного. Если собака кого-то укусила или повредила чужое имущество, штраф возрастает до нескольких сотен гривен, а иногда дело передается в суд.

Совет владельцам

Для спокойствия можно оформить страховку на собаку — в случае инцидента ущерб компенсирует страховая компания. Также полезно чипировать животное: это поможет найти владельца, если собака потеряется или окажется на улице.

Мы уже писали о том, как самостоятельно спустить воздух из радиаторов.

Ранее сообщалось о том, в каких случаях вырубка разрешена, а когда может стать нарушением.

Также мы объясняли то, что поставить в курятник зимой, чтобы куры неслись активнее.

закон правила штрафы советы собака
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации