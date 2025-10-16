Як вигулювати собаку в Україні восени 2025 - правила, штрафи та поради власникам

Новий закон з вигулу собак в Україні 2025 — розмір штрафу
В Україні діють чіткі правила вигулу собак, за порушення яких власників можуть оштрафувати або навіть позбавити тварини. Відповідальність передбачена за неправильний вигул, напад і шкоду майну.
Новини.LIVE розповідає, які обмеження діють восени 2025 року і як уникнути покарання.
Правила вигулу собак
Усі породи в Україні поділяються на декоративні, безпородні та потенційно небезпечні. Для останніх обов’язкові повідець і намордник. Вигулювати тварину потрібно лише у спеціально відведених місцях, подалі від дитячих майданчиків і людних зон. Навіть маленьких собак варто тримати на повідку — це убезпечить і перехожих, і саму тварину.
Яка відповідальність передбачена
За вигул без намордника або повідка передбачено штраф від 17 до 51 грн, а за повторне порушення — розгляд у суді й можливе вилучення тварини. Якщо собака когось вкусив або пошкодив чуже майно, штраф зростає до кількох сотень гривень, а іноді справа передається до суду.
Порада власникам
Для спокою можна оформити страховку на собаку — у разі інциденту збитки компенсує страхова компанія. Також корисно чипувати тварину: це допоможе знайти власника, якщо собака загубиться або опиниться на вулиці.
Ми вже писали про те, як самостійно спустити повітря з радіаторів.
Раніше повідомлялося про те, у яких випадках вирубка дозволена, а коли може стати порушенням.
Також ми пояснювали те, що поставити в курник узимку, щоб кури неслися активніше.
Читайте Новини.LIVE!