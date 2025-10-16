Як вигулювати собаку в Україні восени 2025 - правила, штрафи та поради власникам

Собака на галявині. Фото: Pinterest

В Україні діють чіткі правила вигулу собак, за порушення яких власників можуть оштрафувати або навіть позбавити тварини. Відповідальність передбачена за неправильний вигул, напад і шкоду майну.

Новини.LIVE розповідає, які обмеження діють восени 2025 року і як уникнути покарання.

Правила вигулу собак

Усі породи в Україні поділяються на декоративні, безпородні та потенційно небезпечні. Для останніх обов’язкові повідець і намордник. Вигулювати тварину потрібно лише у спеціально відведених місцях, подалі від дитячих майданчиків і людних зон. Навіть маленьких собак варто тримати на повідку — це убезпечить і перехожих, і саму тварину.

Яка відповідальність передбачена

За вигул без намордника або повідка передбачено штраф від 17 до 51 грн, а за повторне порушення — розгляд у суді й можливе вилучення тварини. Якщо собака когось вкусив або пошкодив чуже майно, штраф зростає до кількох сотень гривень, а іноді справа передається до суду.

Порада власникам

Для спокою можна оформити страховку на собаку — у разі інциденту збитки компенсує страхова компанія. Також корисно чипувати тварину: це допоможе знайти власника, якщо собака загубиться або опиниться на вулиці.

