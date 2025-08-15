Почему нельзя выдергивать фасоль с корнями — как это правильно делать, советы дачникам

Ни в коем случае не выдергивайте фасоль с корнями — почему
Некоторые дачники выдергивают кусты фасоли вместе с корнями, но мало кто знает, что делать этого категорически не рекомендуется. Узнайте, как неправильный сбор урожая вредит ему и что делать, чтобы сохранить плодородие почвы и защитить растения от заболеваний.
Чем опасно выдергивание фасоли с корнями
Дачники, которые выдергивают кусты фасоли с корневой системой, рискуют остаться без полезных микроорганизмов и сильно испортить структуру почвы. Дело в том, что эти микроорганизмы способствуют сохранению баланса питательных элементов в земле и улучшают будущий урожай на огороде.
Чтобы этого всего не произошло, вам нужно собирать урожай фасоли несколько иным методом.
Как правильно собирать урожай фасоли на огороде
Когда вы собираете урожай фасоли на огороде, вам стоит не только вовремя снимать плоды, но и правильно заботиться о растениях. Речь идет о том, чтобы не выдергивать кусты с корнями, а срезать их. Это поможет вам не навредить почве и уберечь растения от болезней.
Также, срезая кусты фасоли, вы оставляете корни с клубеньковыми бактериями в почве, которые, в свою очередь, насыщают ее гумусом и азотом. Таким образом все овощи, которые вы сажаете на этом участке после сбора фасоли, не нуждаются в дополнительной подкормке.
А еще срезание кустов бобовых защищает почву от эрозии, а это особенно важно тогда, когда на улице постоянно идут дожди.
Когда лучше собирать урожай фасоли
Опытные дачники рекомендуют собирать стручки фасоли с утра, чтобы к вечеру раны, которые остались на растениях, подсохли и не спровоцировали развитие грибковых заболеваний.
