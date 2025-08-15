Видео
Дом и огород Ни в коем случае не выдергивайте фасоль с корнями — почему

Ни в коем случае не выдергивайте фасоль с корнями — почему

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 19:30
Почему нельзя выдергивать фасоль с корнями — как это правильно делать, советы дачникам
Человек, который собирает урожай фасоли на огороде. Фото: Daily Express

Некоторые дачники выдергивают кусты фасоли вместе с корнями, но мало кто знает, что делать этого категорически не рекомендуется. Узнайте, как неправильный сбор урожая вредит ему и что делать, чтобы сохранить плодородие почвы и защитить растения от заболеваний.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

Чем опасно выдергивание фасоли с корнями

Дачники, которые выдергивают кусты фасоли с корневой системой, рискуют остаться без полезных микроорганизмов и сильно испортить структуру почвы. Дело в том, что эти микроорганизмы способствуют сохранению баланса питательных элементов в земле и улучшают будущий урожай на огороде.

Чтобы этого всего не произошло, вам нужно собирать урожай фасоли несколько иным методом.

Фасоль
Выращивание фасоли на огороде. Фото: Decorexpro

Как правильно собирать урожай фасоли на огороде

Когда вы собираете урожай фасоли на огороде, вам стоит не только вовремя снимать плоды, но и правильно заботиться о растениях. Речь идет о том, чтобы не выдергивать кусты с корнями, а срезать их. Это поможет вам не навредить почве и уберечь растения от болезней.

Также, срезая кусты фасоли, вы оставляете корни с клубеньковыми бактериями в почве, которые, в свою очередь, насыщают ее гумусом и азотом. Таким образом все овощи, которые вы сажаете на этом участке после сбора фасоли, не нуждаются в дополнительной подкормке.

А еще срезание кустов бобовых защищает почву от эрозии, а это особенно важно тогда, когда на улице постоянно идут дожди.

Фасоль
Собранная фасоль в руке. Фото: Medium

Когда лучше собирать урожай фасоли

Опытные дачники рекомендуют собирать стручки фасоли с утра, чтобы к вечеру раны, которые остались на растениях, подсохли и не спровоцировали развитие грибковых заболеваний.

Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
