Чому не можна висмикувати квасолю з корінням — як це правильно робити, поради дачникам

Людина, яка збирає врожай квасолі на городі. Фото: Daily Express

Деякі дачники висмикують кущі квасолі разом з корінням, але мало хто знає, що робити цього категорично не рекомендується. Дізнайтеся, як неправильний збір врожаю шкодить йому і що робити, щоб зберегти родючість ґрунту і захистити рослини від захворювань.

Чим небезпечне висмикування квасолі з корінням

Дачники, які висмикують кущі квасолю з кореневою системою, ризикують залишитися без корисних мікроорганізмів і сильно зіпсувати структуру ґрунту. Справа в тому, що ці мікроорганізми сприяють зберіганню балансу поживних елементів у землі та покращують майбутній врожай на городі.

Щоб цього всього не сталося, вам потрібно збирати врожай квасолі дещо іншим методом.

Вирощування квасолі на городі. Фото: Decorexpro

Як правильно збирати врожай квасолі на городі

Коли ви збираєте врожай квасолі на городі, вам варто не тільки вчасно знімати плоди, а й правильно дбати про рослини. Йдеться про те, щоб не висмикувати кущі з корінням, а зрізати їх. Це допоможе вам не нашкодити ґрунту і вберегти рослини від хвороб.

Також, зрізаючи кущі квасолі, ви залишаєте коріння з бульбочковими бактеріями в ґрунті, які, в свою чергу, насичують його гумусом і азотом. Таким чином всі овочі, які ви садите на цій ділянці після збору квасолі, не потребують додаткового підживлення.

А ще зрізання кущів бобових захищає ґрунт від ерозії, а це особливо важливо тоді, коли надворі постійно йдуть дощі.

Зібрана квасоля в руці. Фото: Medium

Коли краще збирати врожай квасолі

Досвідчені дачники рекомендують збирати стручки квасолі зранку, щоб надвечір рани, які залишилися на рослинах, підсохли і не спровокували розвиток грибкових захворювань.

