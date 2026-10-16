Не выбрасывайте крышки от влажных салфеток: полезный лайфхак для дома
В ящике в комнате или в женской сумочке всегда найдутся мелочи: заколки, иглы, резинки для волос и т. п. Порой найти нужную мелочь — настоящая морока. Но эту проблему можно решить с помощью обычных пластиковых крышек от влажных салфеток. Из них получается удивительно удобный органайзер с несколькими отделениями.
Как сделать органайзер своими руками, показали на YouTube-канале Anna Home, пишет Новини.LIVE.
Как сделать органайзер из крышек от влажных салфеток
Для изготовления понадобятся:
- три пластиковые крышки от влажных салфеток;
- небольшой кусок плотного картона;
- клеевой пистолет;
- ножницы;
- ткань, бисер или другой декор.
Как сделать органайзер:
- Сначала аккуратно отделите крышечки от упаковок, удалите остатки клея и хорошо очистите пластик.
- Проверьте, легко ли открываются и надежно ли закрываются все крышки.
- Разложите три крышечки рядом так, чтобы они открывались в одном направлении.
- Соедините их между собой с помощью клеевого пистолета. Следите за тем, чтобы клей не попал на петли и застежки.
- Приклейте получившуюся конструкцию к плотному картону. Он станет дном будущего органайзера.
- Обрежьте лишний картон по контуру, чтобы коробочка имела аккуратный вид.
- По желанию обклейте дно тканью, а внешнюю часть украсьте бисером или декоративными лентами.
Вот и все. У вас получится мини-органайзер с тремя отдельными отделениями, каждое из которых можно открывать независимо от других.
Что можно хранить в самодельном органайзере
Самое большое преимущество такой конструкции — мелкие вещи больше не будут перемешиваться между собой.
В отделения можно положить булавки, небольшие резинки для волос, пуговицы, салфетки для очков или другие мелочи. Также органайзер пригодится для хранения швейных принадлежностей дома.
Если планируете носить его в сумке, лучше отказаться от объемного декора, который может цепляться за подкладку. А для большей прочности картонное дно стоит обтянуть тканью.
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