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Главная Дом и огород Не выбрасывайте крышки от влажных салфеток: полезный лайфхак для дома

Не выбрасывайте крышки от влажных салфеток: полезный лайфхак для дома

Ua ru
16 октября 2026 19:49
Как сделать органайзер из крышек от влажных салфеток: простой лайфхак для дома Фото: Pinterest
Пластиковая крышка от влажных салфеток. Фото: Pinterest

В ящике в комнате или в женской сумочке всегда найдутся мелочи: заколки, иглы, резинки для волос и т. п. Порой найти нужную мелочь — настоящая морока. Но эту проблему можно решить с помощью обычных пластиковых крышек от влажных салфеток. Из них получается удивительно удобный органайзер с несколькими отделениями.

Как сделать органайзер своими руками, показали на YouTube-канале Anna Home, пишет Новини.LIVE.

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Как сделать органайзер из крышек от влажных салфеток

Для изготовления понадобятся:

  • три пластиковые крышки от влажных салфеток;
  • небольшой кусок плотного картона;
  • клеевой пистолет;
  • ножницы;
  • ткань, бисер или другой декор.

Как сделать органайзер:

  1. Сначала аккуратно отделите крышечки от упаковок, удалите остатки клея и хорошо очистите пластик.
  2. Проверьте, легко ли открываются и надежно ли закрываются все крышки.
  3. Разложите три крышечки рядом так, чтобы они открывались в одном направлении.
  4. Соедините их между собой с помощью клеевого пистолета. Следите за тем, чтобы клей не попал на петли и застежки.
  5. Приклейте получившуюся конструкцию к плотному картону. Он станет дном будущего органайзера.
  6. Обрежьте лишний картон по контуру, чтобы коробочка имела аккуратный вид.
  7. По желанию обклейте дно тканью, а внешнюю часть украсьте бисером или декоративными лентами.

Вот и все. У вас получится мини-органайзер с тремя отдельными отделениями, каждое из которых можно открывать независимо от других.

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Органайзер из пластиковых крышек от салфеток. Скриншот из видео на YouTube

Что можно хранить в самодельном органайзере

Самое большое преимущество такой конструкции — мелкие вещи больше не будут перемешиваться между собой.

В отделения можно положить булавки, небольшие резинки для волос, пуговицы, салфетки для очков или другие мелочи. Также органайзер пригодится для хранения швейных принадлежностей дома.

Если планируете носить его в сумке, лучше отказаться от объемного декора, который может цепляться за подкладку. А для большей прочности картонное дно стоит обтянуть тканью.

 

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Максим Лозовой - Редактор
Автор:
Максим Лозовой

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