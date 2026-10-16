Не викидайте кришки від вологих серветок: корисний трюк для дому
У шухляді в кімнаті або в жіночій сумці завжди знайдуться дрібниці: шпильки, голки, гумки для волосся тощо. Часом знайти потрібну маленьку річ та ще морока. Але цю проблему можна вирішити за допомогою звичайних пластикових кришок від вологих серветок. З них виходить напрочуд зручний органайзер із кількома відділеннями.
Як зробити органайзер своїми руками, показали на YouTube-каналі Anna Home, пише Новини.LIVE.
Як зробити органайзер із кришок від вологих серветок
Для виготовлення знадобляться:
- три пластикові кришки від вологих серветок;
- невеликий шматок щільного картону;
- клейовий пістолет;
- ножиці;
- тканина, бісер або інший декор.
Як зробити органайзер:
- Спочатку обережно відокремте кришечки від упаковок, видаліть залишки клею та добре очистьте пластик.
- Перевірте, чи всі кришки легко відкриваються та надійно закриваються.
- Розкладіть три кришечки поруч, щоб вони відкривалися в одному напрямку.
- З'єднайте їх між собою за допомогою клейового пістолета. Стежте, щоб клей не потрапив на петлі та застібки.
- Приклейте отриману конструкцію до щільного картону. Він стане дном майбутнього органайзера.
- Обріжте зайвий картон по контуру, щоб коробочка мала акуратний вигляд.
- За бажанням обклейте дно тканиною, а зовнішню частину прикрасьте бісером чи декоративними стрічками.
Ось і все. У вас вийде мініорганайзер із трьома окремими відділеннями, кожне з яких можна відкривати незалежно від інших.
Що можна зберігати в саморобному органайзері
Найбільша перевага такої конструкції — дрібні речі більше не перемішуватимуться між собою.
У відділення можна покласти шпильки, невеликі гумки для волосся, ґудзики, серветки для окулярів або інші дрібнички. Також органайзер стане в пригоді для зберігання швейного приладдя вдома.
Якщо плануєте носити його в сумці, краще відмовитися від об'ємного декору, який може чіплятися за підкладку. А для більшої міцності картонне дно варто обтягнути тканиною.
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