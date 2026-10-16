Пластикова кришка від вологих серветок. Фото: Pinterest

У шухляді в кімнаті або в жіночій сумці завжди знайдуться дрібниці: шпильки, голки, гумки для волосся тощо. Часом знайти потрібну маленьку річ та ще морока. Але цю проблему можна вирішити за допомогою звичайних пластикових кришок від вологих серветок. З них виходить напрочуд зручний органайзер із кількома відділеннями.

Як зробити органайзер своїми руками, показали на YouTube-каналі Anna Home, пише Новини.LIVE.

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Як зробити органайзер із кришок від вологих серветок

Для виготовлення знадобляться:

три пластикові кришки від вологих серветок;

невеликий шматок щільного картону;

клейовий пістолет;

ножиці;

тканина, бісер або інший декор.

Як зробити органайзер:

Спочатку обережно відокремте кришечки від упаковок, видаліть залишки клею та добре очистьте пластик. Перевірте, чи всі кришки легко відкриваються та надійно закриваються. Розкладіть три кришечки поруч, щоб вони відкривалися в одному напрямку. З'єднайте їх між собою за допомогою клейового пістолета. Стежте, щоб клей не потрапив на петлі та застібки. Приклейте отриману конструкцію до щільного картону. Він стане дном майбутнього органайзера. Обріжте зайвий картон по контуру, щоб коробочка мала акуратний вигляд. За бажанням обклейте дно тканиною, а зовнішню частину прикрасьте бісером чи декоративними стрічками.

Ось і все. У вас вийде мініорганайзер із трьома окремими відділеннями, кожне з яких можна відкривати незалежно від інших.

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Органайзер з пластикових кришов від серветок. Скриншот з відео на Youtube

Що можна зберігати в саморобному органайзері

Найбільша перевага такої конструкції — дрібні речі більше не перемішуватимуться між собою.

У відділення можна покласти шпильки, невеликі гумки для волосся, ґудзики, серветки для окулярів або інші дрібнички. Також органайзер стане в пригоді для зберігання швейного приладдя вдома.

Якщо плануєте носити його в сумці, краще відмовитися від об'ємного декору, який може чіплятися за підкладку. А для більшої міцності картонне дно варто обтягнути тканиною.

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