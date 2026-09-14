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Главная Дом и огород Не выбрасывайте зажимы с пакетов с хлебом: простая хитрость

Не выбрасывайте зажимы с пакетов с хлебом: простая хитрость

Ua ru
14 сентября 2026 03:11
Как использовать зажимы от пакетов с хлебом в быту: простая хитрость
Зажимы от пакетов с хлебом. Скриншот из видео на YouTube

Небольшой пластиковый зажим от пакета с хлебом большинство людей сразу выбрасывает в мусор. Но эта незаметная мелочь может еще не раз пригодиться дома. Фактически один маленький зажим способен заменить несколько простых бытовых органайзеров.

Как использовать зажимы от пакетов с хлебом в быту, рассказали специалисты Ofeminin, передает Новини.LIVE.

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Как использовать зажим от пакета с хлебом в быту

Эта маленькая мелочь способна помочь навести порядок среди кабелей. Зарядные устройства, наушники, USB-кабели и небольшие удлинители быстро перепутываются в ящике или сумке. Просто аккуратно смотайте провод и зафиксируйте его пластиковым зажимом. Он занимает минимум места, легко снимается и может стать простой альтернативой специальным органайзерам для кабелей.

В непредвиденной ситуации он может временно заменить сломанный язычок на молнии или помочь закрепить очень лёгкий предмет.

Как использовать зажимы на кухне

Полезна эта мелочь будет и на кухне. Зажимом можно временно закрыть небольшой открытый пакет с орехами, сухофруктами, специями или другими сыпучими продуктами. Так содержимое не будет высыпаться в шкафу или ящике.

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Небольшой пластиковый элемент пригодится даже во время уборки. Оберните его тонким кусочком бумажного полотенца или ватой и используйте для очистки узких щелей. Таким способом удобно убирать пыль и крошки там, куда сложно дотянуться пальцем или обычной тряпкой.

Как использовать зажимы в саду

Если вы выращиваете рассаду или молодые растения, зажимы тоже могут пригодиться. Ими можно ненадолго зафиксировать тонкий побег у опоры, если пластик не пережимает стебель.

Еще один вариант использования — небольшая метка для растений. К зажиму можно прикрепить бумажку с названием сорта и зафиксировать ее на палочке или другой опоре.

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действенные лайфхаки полезные советы
Максим Лозовой - Редактор
Автор:
Максим Лозовой

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