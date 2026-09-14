Як використати затискачі від пакетів з хлібом у побуті: проста хитрість

Затискачі від пакетів з хлібом. Скриншот з відео на Youtube

Маленький пластиковий затискач від пакета з хлібом більшість людей одразу відправляє у смітник. Та ця непомітна дрібниця може ще не раз стати у пригоді вдома. Фактично один маленький затискач здатен замінити кілька простих побутових органайзерів.

Як використати затискачі від пакетів з хлібом у побуті, розповіли фахівці Ofeminin, передає Новини.LIVE.

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Як використати затискач від хлібного пакета у побуті

Ця маленька дрібничка здатна допомогти навести лад серед кабелів. Зарядні пристрої, навушники, USB-кабелі та невеликі подовжувачі швидко переплутуються у шухляді або сумці. Просто акуратно змотайте дріт і зафіксуйте його пластиковим затискачем. Він займає мінімум місця, легко знімається і може стати простою альтернативою спеціальним органайзерам для кабелів.

У непередбаченій ситуації він може тимчасово замінити зламаний язичок на блискавці або допомогти закріпити дуже легкий предмет.

Як використовувати затискачі на кухні

Корисною ця дрібниця буде й на кухні. Затискачем можна тимчасово закрити невеликий відкритий пакет із горіхами, сухофруктами, спеціями або іншими сипучими продуктами. Так вміст не висипатиметься у шафі чи шухляді.

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Маленький пластиковий елемент стане в пригоді навіть під час прибирання. Обгорніть його тонким шматочком паперового рушника або ватою і використовуйте для очищення вузьких щілин. Таким способом зручно прибирати пил та крихти там, куди складно дістатися пальцем або звичайною ганчіркою.

Як використати затискачі у саду

Якщо ви вирощуєте розсаду або молоді рослини, затискачі теж можуть знадобитися. Ними можна ненадовго зафіксувати тонкий пагін біля опори, якщо пластик не перетискає стебло.

Ще один варіант використання це невелика мітка для рослин. До затискача можна прикріпити папірець із назвою сорту та зафіксувати його на паличці або іншій опорі.

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