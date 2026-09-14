Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиLifeМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Не викидайте затискачі від пакетів з хлібом: проста хитрість

Не викидайте затискачі від пакетів з хлібом: проста хитрість

Ua ru
14 вересня 2026 03:11
Як використати затискачі від пакетів з хлібом у побуті: проста хитрість
Затискачі від пакетів з хлібом. Скриншот з відео на Youtube

Маленький пластиковий затискач від пакета з хлібом більшість людей одразу відправляє у смітник. Та ця непомітна дрібниця може ще не раз стати у пригоді вдома. Фактично один маленький затискач здатен замінити кілька простих побутових органайзерів.

Як використати затискачі від пакетів з хлібом у побуті, розповіли фахівці Ofeminin, передає Новини.LIVE.

Реклама

Як використати затискач від хлібного пакета у побуті

Ця маленька дрібничка здатна допомогти навести лад серед кабелів. Зарядні пристрої, навушники, USB-кабелі та невеликі подовжувачі швидко переплутуються у шухляді або сумці. Просто акуратно змотайте дріт і зафіксуйте його пластиковим затискачем. Він займає мінімум місця, легко знімається і може стати простою альтернативою спеціальним органайзерам для кабелів.

У непередбаченій ситуації він може тимчасово замінити зламаний язичок на блискавці або допомогти закріпити дуже легкий предмет.

Як використовувати затискачі на кухні

Корисною ця дрібниця буде й на кухні. Затискачем можна тимчасово закрити невеликий відкритий пакет із горіхами, сухофруктами, спеціями або іншими сипучими продуктами. Так вміст не висипатиметься у шафі чи шухляді.

Читайте також:

Хитрість для прибирання важкодоступних місць

Маленький пластиковий елемент стане в пригоді навіть під час прибирання. Обгорніть його тонким шматочком паперового рушника або ватою і використовуйте для очищення вузьких щілин. Таким способом зручно прибирати пил та крихти там, куди складно дістатися пальцем або звичайною ганчіркою.

Як використати затискачі у саду

Якщо ви вирощуєте розсаду або молоді рослини, затискачі теж можуть знадобитися. Ними можна ненадовго зафіксувати тонкий пагін біля опори, якщо пластик не перетискає стебло.

Ще один варіант використання це невелика мітка для рослин. До затискача можна прикріпити папірець із назвою сорту та зафіксувати його на паличці або іншій опорі.

Ділимося також іншими корисними порадами для дому

Як легко очистити газові конфорки від жиру.

Що потрібно, щоб швидко відмити ручки плити від жиру та липкого бруду.

Що зробити з медом, щоб він довго залишався рідким.

Що зробити з хлібом, щоб не пліснявів і довго не черствів.

дієві лайфхаки корисні поради
Максим Лозовий - Редактор
Автор:
Максим Лозовий

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації