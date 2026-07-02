Не пропустите сезон лаванды 2026: как собирать и сушить ароматные цветы

Сбор лаванды в саду и заготовка. Коллаж: Новини.LIVE

Леонид Волков Редактор

Украинцы все чаще выращивают лаванду в садах и на приусадебных участках. Ведь это нежное и ароматное растение не только служит украшением, но и приносит немалую пользу. Однако собирать и сушить ее не так просто, как кажется. Если допустить ошибку, цветы потеряют цвет и аромат. Существуют простые правила, которые помогут сохранить эфирные масла лаванды, красивый фиолетовый оттенок и естественный запах.

Новини.LIVE рассказывают, когда собирать лаванду, как ее правильно сушить и в чем секрет длительного хранения.

Когда собирать лаванду, чтобы она оставалась ароматной

Сроки сбора зависят от того, для чего вы планируете использовать растение:

для сухих букетов или декора — когда на колоске раскрылись лишь несколько бутонов;

для чая, кулинарии, домашней косметики или ароматных саше — период активного цветения, когда растение накапливает максимальное количество эфирных масел.

Важно не затягивать со сбором до появления семян, ведь после этого ароматические и полезные свойства постепенно ослабевают.

Какая погода лучше всего подходит для сбора лаванды

Срезать лаванду желательно только в сухой солнечный день. Лучшее время — ближе к полудню, когда утренняя роса уже полностью высохла, но жара ещё не стала слишком сильной. Перед заготовкой растение не рекомендуется поливать несколько дней. Влага внутри соцветий часто становится причиной появления плесени во время сушки.

Как правильно срезать лаванду

Для работы следует использовать острый секатор или садовые ножницы. Срезайте побеги длиной примерно 15–30 см. Не стоит обрезать растение слишком низко. Старые ветки восстанавливаются медленно, поэтому слишком сильная обрезка может значительно ослабить куст и негативно повлиять на его цветение в следующем году.

Как сушить лаванду, чтобы она не потеряла цвет и аромат

Лучший способ — естественная сушка без высоких температур. Она позволяет максимально сохранить эфирные масла и красивый вид соцветий.

Процесс длится от 10 до 14 дней. Соблюдайте следующие правила:

температура сушки от +20 до +25 °C;

помещение должно быть тёмным, сухим, с вентиляцией (чердак, веранда, кладовая или затененный навес);

нельзя сушить на солнце, ведь оно быстро разрушает эфирные масла и делает цвет блеклым;

не стоит делать пучки слишком большими, ведь внутри будет плохо циркулировать воздух, и растение может начать гнить и плесневеть.

Готовая лаванда легко определяется по сухим ломким стеблям и легкому шелесту соцветий.

Сушка в подвешенном виде

Это самый популярный вариант, если вы хотите получить красивые сухие букеты. Перед связыванием лаванду можно на несколько часов разложить тонким слоем в хорошо проветриваемом месте. Когда листочки немного потеряют упругость, стебли собирают в небольшие пучки. Пучки подвешивают цветами вниз

Сушка на горизонтальной поверхности

Этот способ хорошо подходит для заготовки цветов, которые будут использоваться для чая, кулинарии или ароматических смесей. Лаванду раскладывают тонким слоем на чистой бумаге или натуральной ткани. Важно не использовать газеты, чтобы типографская краска не попала на растение. Два-три раза в день сырьё аккуратно переворачивают, чтобы оно высыхало равномерно.

Чего нельзя делать во время сушки лаванды

Не стоит сушить лаванду в горячей духовке или микроволновой печи. Высокая температура быстро выпаривает эфирные масла, из-за чего растение почти полностью теряет свой характерный аромат. Если вы пользуетесь электросушилкой, температура не должна превышать +35 °C.

Как правильно хранить сушеную лаванду

Для декора лаванду можно оставить целыми букетами в вазе без воды, поставив её подальше от солнечных лучей. Если цветы будут использоваться для чая, саше или домашней косметики, сухие бутоны осторожно отделяют от стеблей. Лучшее место для хранения — сухие стеклянные банки с плотной крышкой, бумажные пакеты или полотняные мешочки.

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