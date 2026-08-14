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Главная Дом и огород Можно ли выходить на огород в день Успения: запреты 15 августа 2026

Можно ли выходить на огород в день Успения: запреты 15 августа 2026

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Дата публикации 14 августа 2026 12:22
Успение Пресвятой Богородицы 15 августа 2026: можно ли работать на огороде
Работа на огороде и в саду в церковный праздник. Коллаж: Новини.LIVE

Большой церковный праздник Успения Пресвятой Богородицы в этом году приходится на субботу, 15 августа. Для многих огородников в Украине это время активного сбора урожая и работы с растениями. Поэтому возникает практический вопрос: можно ли в этот праздничный день поливать грядки, копать землю, сажать растения или собирать овощи и фрукты. Что советует народная традиция, а что говорит церковь.

Новини.LIVE рассказывают, стоит ли выходить на огород и в сад в день Успения Пресвятой Богородицы 15 августа.

Что такое праздник Успения Пресвятой Богородицы

Успение Пресвятой Богородицы — один из самых почитаемых праздников в церковном календаре. По новому церковному календарю его ежегодно отмечают 15 августа. В народе эта дата получила название Первая Пречистая. Этот день символизирует конец земного пути Девы Марии и ее вознесение на небеса, к вечной жизни. Само слово "успение" в церковной традиции связано не с концом, а с надеждой на воскресение.

Согласно церковным преданиям, перед своей смертью Богородица увидела Архангела Гавриила, который сообщил ей о переходе в Царство Небесное. Апостолы чудесным образом собрались, чтобы проститься с Ней. Через три дня после погребения, открыв гробницу, они не нашли тела — только ароматные цветы, что стало символом Ее вознесения.

Можно ли работать на огороде и в саду в день Успения: украинские народные обычаи

В народной традиции Успение, или Первую Пречистую, считали днем, когда стоит отдохнуть от тяжелой работы. Поэтому копание земли, перекопку грядок, рубку деревьев и другой изнурительный труд переносили на другой день.

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Какие еще запреты существуют в день Успения

Согласно народным обычаям, в этот день избегали тяжелой домашней работы, стирки и рукоделия. В праздник нельзя ссориться, ругаться, желать кому-то зла или отказывать человеку в посильной помощи. Существуют также поверья, что не стоит ходить босиком по росе, стричь волосы или брать в руки острые предметы, чтобы избежать неприятностей.

Что говорит Церковь о работе в огороде в праздник

Церковь не учит, что любой труд 15 августа автоматически является грехом. В большие праздники верующим советуют молиться, посетить богослужение и избегать тяжёлой ненужной работы. Необходимый же труд не приравнивается к нарушению праздника.

Поэтому, если грядка срочно нуждается в поливе из-за жары или урожай нужно спасти от дождя, это можно сделать. Точно так же можно собрать урожай, который уже созрел.

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Успение Пресвятой Богородицы традиции праздника работа на огороде
Максим Лозовой - Редактор
Автор:
Максим Лозовой

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