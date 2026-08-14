Успіння Пресвятої Богородиці 15 серпня 2026: чи можна працювати на городі

Робота на городі та в саду у церковне свято. Колаж: Новини.LIVE

Велике церковне свято Успіння Пресвятої Богородиці цьогоріч припадає на суботу, 15 серпня. Для багатьох городників в Україні це час активного збору врожаю, роботи з рослинами. Тому виникає практичне питання: чи можна у цей святковий день поливати грядки, копати землю, садити рослини або зривати овочі й фрукти. Що радить народна традиція, а що говорить церква.

Новини.LIVE ділиться, чи варто виходити на город та в сад на Успіння Пресвятої Богородиці 15 серпня.

Що за свято Успіння Пресвятої Богородиці

Успіння Пресвятої Богородиці — одне з найшанованіших свят у церковному календарі. За новим церковним календарем його щорічно відзначають 15 серпня. В народі дата отримала назву Перша Пречиста. Цей день він символізує кінець земного шляху Діви Марії та її вознесіння на небеса, до вічного життя. Саме слово "успіння" у церковній традиції пов'язане не з кінцем, а з надією на воскресіння.

За церковними переказами, перед своєю смертю Богородиця побачила Архангела Гавриїла, який повідомив їй про перехід до Небесного Царства. Апостоли чудесним чином зібралися, щоб попрощатися з Нею. Через три дні після поховання, відкривши гробницю, вони не знайшли тіла — лише ароматні квіти, що стало символом Її вознесіння.

Чи можна працювати на городі та в саду на Успіння: українські народні звичаї

У народній традиції Успіння, або Першу Пречисту, вважали днем, коли варто відпочити від важкої роботи. Тому копання землі, перекопування грядок, рубання дерев та іншу виснажливу працю переносили на інший день.

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Які ще заборони існують на Успіння

За народними звичаями цього дня уникали важкої хатньої роботи, прання та рукоділля. У свято не можна сваритися, лихословити, бажати комусь зла чи відмовляти людині у посильній допомозі. Існують також повір'я, що не варто ходити босоніж по росі, стригти волосся чи братися за гострі предмети, щоб уникнути негараздів.

Що каже Церква про роботу на городі у свято

Церква не вчить, що будь-яка праця 15 серпня автоматично є гріхом. У великі свята вірянам радять молитися, відвідати богослужіння та уникати важкої непотрібної роботи. Необхідна ж праця не прирівнюється до порушення свята.

Тож якщо грядка терміново потребує поливу через спеку або урожай треба врятувати від дощу, зробити це можна. Так само можна зібрати врожай, який вже достиг.

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