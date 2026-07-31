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Головна Дім та город Настав час копати картоплю: одна ознака, що овоч дозрів

Настав час копати картоплю: одна ознака, що овоч дозрів

Ua ru
Дата публікації: 31 липня 2026 19:49
Коли копати картоплю у серпні 2026: селекціонер назвав головну ознаку, що вона дозріла
Городниця збирає врожай картоплі. Колаж: Новини.LIVE

У серпні українські городники готуються копати картоплю. Але надзвичайно важливо обрати правильний час для збору врожаю овочу. Адже від цього залежатиме його якість та лежкість. 

Досвідчений селекціонер Микола Завальний у коментарі Gazeta.ua розповів, яка головна ознака свідчить про повне дозрівання картоплі та що потрібно зробити з бульбами після збирання, щоб врожай добре зберегався до весни.

Яка головна ознака, що картопля вже дозріла

Час збору картоплі залежить не лише від календаря, а й від стану самої рослини. Найкращою підказкою є зовнішній вигляд кущів. За словами фахівця, першою ознакою стиглості є пожовтіння листя. Проте це лише сигнал, що сезон добігає кінця. А найкращий момент для викопування настає тоді, коли бадилля повністю висохло. Це означає, що вегетація завершилася, а бульби сформували міцну шкірку та готові до тривалого зберігання.

Через занадто ранній збір картоплі, плоди матимуть надто ніжну шкірку, а отже швидше псуватимуться під час зберігання і можуть уражатися хворобами.

Що потрібно зробити після збору картоплі

Одразу після викопування не варто поспішати переносити врожай до льоху чи підвалу. Бульби треба просушити. 

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А ще картопля має пройти природне загартування. Для цього селекціонер радить розкласти картоплю у ящики або іншу тару й накрити щільною тканиною чи іншим матеріалом, який не пропускає сонячне світло. Це дуже важливо, адже під прямими променями картопля швидко зеленіє, накопичуючи соланін, через що стає непридатною для споживання. Перебуваючи певний час на свіжому повітрі без доступу сонця, картопля краще просихає, її шкірка зміцнюється, а самі бульби легше переносять тривале зберігання та рідше уражаються хворобами.

Коли заносити картоплю до сховища

За рекомендацією фахівця, переносити картоплю до погреба варто лише тоді, коли температура повітря стабільно знизиться. Зазвичай це відбувається у жовтні. Таке правило стосується як продовольчої, так і насіннєвої картоплі. Правильно підготовлені бульби значно краще зберігаються протягом усієї зими, менше проростають і довше залишаються якісними.

Як підготувати насіннєву картоплю до нового сезону

Особливу увагу варто приділити насіннєвій картоплі. Навесні приблизно за два тижні до посадки її варто винести на світло, щоб вона трохи позеленіла. Для насіннєвої картоплі це нормальний процес, який допомагає підвищити стійкість до захворювань і сприяє формуванню сильних паростків. У результаті рослини краще розвиваються та можуть дати вищий урожай.

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Максим Лозовий - Редактор
Автор:
Максим Лозовий
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