День Владимира, 15 июля 2026: можно ли работать на огороде и в саду

Можно ли работать на огороде в День Владимира 2026: запреты 15 июля
В Украине святого равноапостольного князя Владимира Великого чествуют 15 июля. Это одна из самых важных дат лета. У многих возникает практический вопрос: можно ли в этот день работать на огороде, в саду или заниматься домашними делами? Что об этом говорят народные традиции и церковь?
Новини.LIVE делится советами, как провести праздник с уважением к его духовному смыслу.
Можно ли работать на огороде и в саду 15 июля
В День святого Владимира верующие посещают храм, молятся о мире, здоровье близких и благополучии. Также в этот день поздравляют с именинами всех мужчин по имени Владимир.
Церковь не запрещает в праздник работать на земле. Однако священнослужители традиционно советуют отложить тяжелый физический труд, если это возможно, и посвятить день молитве, общению с семьей и добрым делам.
Чего нельзя делать в День Владимира: народные приметы
Из народных традиций до наших дней дошли следующие советы:
- не ссориться, не оскорблять других и не распространять сплетни;
- не завидовать, не желать другим зла и не копить обиды;
- не отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается;
- не посвящать весь день тяжелому физическому труду без насущной необходимости.
Народные приметы на 15 июля
Наши предки внимательно наблюдали за природой. Они верили:
- Если день солнечный и теплый, следует ожидать хорошего урожая зерновых.
- Дождь 15 июля предвещает влажную вторую половину лета.
- Обильная утренняя роса предвещает ясную погоду в ближайшие дни.
- Если вечером было много звезд, стоит надеяться на щедрый урожай ягод и грибов.
Делимся другими полезными советами по огородничеству
Какое популярное удобрение может испортить вкус картофеля.
Когда и как сеять горох в июле, чтобы собрать богатый урожай.
Чем подкармливать огурцы в июле, чтобы они хорошо плодоносили.