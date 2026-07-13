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Главная Дом и огород Можно ли работать на огороде в День Владимира 2026: запреты 15 июля

Можно ли работать на огороде в День Владимира 2026: запреты 15 июля

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2026 07:32
День Владимира, 15 июля 2026: можно ли работать на огороде и в саду
Женщина работает на огороде в день религиозного праздника. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине святого равноапостольного князя Владимира Великого чествуют 15 июля. Это одна из самых важных дат лета. У многих возникает практический вопрос: можно ли в этот день работать на огороде, в саду или заниматься домашними делами? Что об этом говорят народные традиции и церковь?

Новини.LIVE делится советами, как провести праздник с уважением к его духовному смыслу.

Можно ли работать на огороде и в саду 15 июля

В День святого Владимира верующие посещают храм, молятся о мире, здоровье близких и благополучии. Также в этот день поздравляют с именинами всех мужчин по имени Владимир.

Церковь не запрещает в праздник работать на земле. Однако священнослужители традиционно советуют отложить тяжелый физический труд, если это возможно, и посвятить день молитве, общению с семьей и добрым делам.

Чего нельзя делать в День Владимира: народные приметы

Из народных традиций до наших дней дошли следующие советы:

Читайте также:
  • не ссориться, не оскорблять других и не распространять сплетни;
  • не завидовать, не желать другим зла и не копить обиды;
  • не отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается;
  • не посвящать весь день тяжелому физическому труду без насущной необходимости.

Народные приметы на 15 июля

Наши предки внимательно наблюдали за природой. Они верили:

  • Если день солнечный и теплый, следует ожидать хорошего урожая зерновых.
  • Дождь 15 июля предвещает влажную вторую половину лета.
  • Обильная утренняя роса предвещает ясную погоду в ближайшие дни.
  • Если вечером было много звезд, стоит надеяться на щедрый урожай ягод и грибов.

Делимся другими полезными советами по огородничеству

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народные приметы День святого Владимира работа на огороде
Максим Лозовой - Редактор
Автор:
Максим Лозовой
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