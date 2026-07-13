День Владимира, 15 июля 2026: можно ли работать на огороде и в саду

Женщина работает на огороде в день религиозного праздника. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине святого равноапостольного князя Владимира Великого чествуют 15 июля. Это одна из самых важных дат лета. У многих возникает практический вопрос: можно ли в этот день работать на огороде, в саду или заниматься домашними делами? Что об этом говорят народные традиции и церковь?

Новини.LIVE делится советами, как провести праздник с уважением к его духовному смыслу.

Можно ли работать на огороде и в саду 15 июля

В День святого Владимира верующие посещают храм, молятся о мире, здоровье близких и благополучии. Также в этот день поздравляют с именинами всех мужчин по имени Владимир.

Церковь не запрещает в праздник работать на земле. Однако священнослужители традиционно советуют отложить тяжелый физический труд, если это возможно, и посвятить день молитве, общению с семьей и добрым делам.

Чего нельзя делать в День Владимира: народные приметы

Из народных традиций до наших дней дошли следующие советы:

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не ссориться, не оскорблять других и не распространять сплетни;

не завидовать, не желать другим зла и не копить обиды;

не отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается;

не посвящать весь день тяжелому физическому труду без насущной необходимости.

Народные приметы на 15 июля

Наши предки внимательно наблюдали за природой. Они верили:

Если день солнечный и теплый, следует ожидать хорошего урожая зерновых.

Дождь 15 июля предвещает влажную вторую половину лета.

Обильная утренняя роса предвещает ясную погоду в ближайшие дни.

Если вечером было много звезд, стоит надеяться на щедрый урожай ягод и грибов.

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